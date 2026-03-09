Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Prek Pnov
  4. Жилая

Жилье в Khan Prek Pnov, Камбоджа

2 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Sangkat Samraong, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Sangkat Samraong, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2
Добро пожаловать домой в Праек Пнов! Этот приглашающий 3-местный 3-банный дом в Самронге, Пн…
$145,000
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Sangkat Prek Pnov, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Sangkat Prek Pnov, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 126 м²
Этаж 2
Линк Вилла B Samraong Village - идеальный выбор для нуклеарной семьи, которая ищет роскошный…
$79,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти