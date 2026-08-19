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Виллы в Khan Pou Senchey, Камбоджа

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1 объект найдено
Вилла 2 комнаты в Sangkat Kakab 1, Камбоджа
Вилла 2 комнаты
Sangkat Kakab 1, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Этаж 2
Этот дом для продажи рядом с международным аэропортом Пномпеня предлагает практическое жилое…
$120,000
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