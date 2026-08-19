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Долгосрочная аренда вилл в Khan Pou Senchey, Камбоджа

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Khan Pou Senchey, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Khan Pou Senchey, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 588 м²
Этаж 3
Опыт комфортного проживания в этом большом 3-этажном вилле в аренду, расположенном в Пур Сен…
$880
в месяц
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