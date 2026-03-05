Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Pou Senchey
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Khan Pou Senchey, Камбоджа

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 201 м² в Sangkat Kakab 2, Камбоджа
Коммерческое помещение 201 м²
Sangkat Kakab 2, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 201 м²
Этаж 3
Этот 3-этажный магазин в Чип Монг Почентонг предлагает гибкую планировку, подходящую как для…
$800
Коммерческое помещение 575 м² в Sangkat Kakab 2, Камбоджа
Коммерческое помещение 575 м²
Sangkat Kakab 2, Камбоджа
Площадь 575 м²
📣📣 __ 📍 __ 💲так называемое собирательство: 450 000 $ () -) / lapse: 1 000 $ / ▶️:: 화:: 25m …
$450,000
