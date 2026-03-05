Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Mean Chey
  4. Долгосрочная аренда
  5. Студия

Долгосрочная аренда студий в Khan Mean Chey, Камбоджа

Студия Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Студия в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Студия
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Откройте для себя уютный город, живущий в этой очаровательной квартире-студии в аренду, расп…
$170
в месяц
Оставить заявку
Студия 1 комната в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Студия 1 комната
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 6
Арендуйте этот очаровательный кондоминиум 38 м2 в шумном Чак Ангре Леу, Mean Чей, Пномпень! …
$330
в месяц
Оставить заявку
Студия в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Студия
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Арендуйте этот шикарный кондоминиум в ярком Чаке Ангре Леу, Средний Чей! Опыт современной го…
$170
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти