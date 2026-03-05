Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Kamboul
  4. Долгосрочная аренда

Долгосрочная аренда недвижимости в Khan Kamboul, Камбоджа

4 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Khan Kamboul, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Khan Kamboul, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Добро пожаловать домой в этот восхитительный дом с 4 спальнями и 5 ванными комнатами в оживл…
$250
в месяц
Земельные участки в Khan Kamboul, Камбоджа
Земельные участки
Khan Kamboul, Камбоджа
Площадь 26 221 м²
Property Overview This expansive property offers 2.6 hectares (approx. 26,000 sqm) of prime …
$15,732
в месяц
Земельные участки в Sangkat Phleung Chheh Roteh, Камбоджа
Земельные участки
Sangkat Phleung Chheh Roteh, Камбоджа
Площадь 13 500 м²
Property Overview This perfectly square 1.35-hectare land plot is available for immediate le…
$8,100
в месяц
Земельные участки в Sangkat Phleung Chheh Roteh, Камбоджа
Земельные участки
Sangkat Phleung Chheh Roteh, Камбоджа
Площадь 30 000 м²
Situated in the industrial zone of Khan Kamboul directly along Ring Road 3, this expansive p…
$18,000
в месяц
