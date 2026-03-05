Показать объекты на карте Показать объекты списком
Коммерческая недвижимость в Khan Kamboul, Камбоджа

Коммерческое помещение в Sangkat Prateah Lang, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Prateah Lang, Камбоджа
Обеспечить высокопроизводительный промышленный актив в центре особой экономической зоны Пном…
$150,000
Коммерческое помещение в Khan Kamboul, Камбоджа
Коммерческое помещение
Khan Kamboul, Камбоджа
Эта обширная недвижимость площадью 1122 кв.м. является редкой находкой в промышленном центре…
$1,02 млн
