  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Kamboul
  4. Жилая

Жилье в Khan Kamboul, Камбоджа

2 объекта найдено
Вилла 8 комнат в Khan Kamboul, Камбоджа
Вилла 8 комнат
Khan Kamboul, Камбоджа
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 564 м²
Этаж 3
Откройте для себя вершину сложной городской жизни в этой обширной трехэтажной отдельной вилл…
$1,10 млн
Вилла 4 комнаты в Sangkat Snao, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Sangkat Snao, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
Этаж 2
Эта вилла расположена в Borey KP Mondany Project 20, примерно в 5 минутах от Total Wat Phnom…
$115,000
