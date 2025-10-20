Показать объекты на карте Показать объекты списком
Виллы в Khan Daun Penh, Камбоджа

1 объект найдено
Вилла в Sangkat Phsar Thmey Ti Bei, Камбоджа
Вилла
Sangkat Phsar Thmey Ti Bei, Камбоджа
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 194 м²
Four-Bedroom Villa for Sale in Residence 90 – Srah Chork, Phnom Penh This luxurious villa sp…
$990,000
International Property Alerts
English
