Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Daun Penh
  4. Долгосрочная аренда
  5. Вилла

Долгосрочная аренда вилл в Khan Daun Penh, Камбоджа

Вилла Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Вилла 2 комнаты в Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Вилла 2 комнаты
Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 377 м²
Этаж 1
Эта элегантная вилла в аренду в Хан-Даун-Пень предлагает сочетание комфорта и удобства, что …
$1,800
в месяц
Оставить заявку
Вилла 10 комнат в Sangkat Boeng Reang, Камбоджа
Вилла 10 комнат
Sangkat Boeng Reang, Камбоджа
Число комнат 10
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 525 м²
Этаж 2
Эта изысканная вилла в аренду в Хан-Дуан-Пене может похвастаться 10 просторными спальнями и …
$3,000
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти