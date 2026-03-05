Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Daun Penh
  4. Долгосрочная аренда
  5. Студия

Долгосрочная аренда студий в Khan Daun Penh, Камбоджа

Студия Удалить
Очистить
1 объект найдено
Студия 1 комната в Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Студия 1 комната
Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 20
«Если вы ищете хорошую квартиру-студию в лучшем месте, посетите City View в Boeung Kark. Эта…
$450
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти