  2. Камбоджа
  3. Khan Daun Penh
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Khan Daun Penh, Камбоджа

3 объекта найдено
Коммерческое помещение 170 м² в Sangkat Phsar Thmey Ti Muoy, Камбоджа
Коммерческое помещение 170 м²
Sangkat Phsar Thmey Ti Muoy, Камбоджа
Площадь 170 м²
📣📣__ 📍__ 💲так называемое собирательство: 480 000 $ () ▶️: :: 4.2mx29m 5.5mx9m ▶️__ ☎️__
$480,000
Коммерческое помещение в Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 60
Количество спален 60
Кол-во ванных комнат 62
Этаж 14
Prime Riverside Investment Opportunity Riverside Commercial Goldmine! Редкое здание с высоко…
$3,80 млн
Коммерческое помещение в Sangkat Boeng Reang, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Boeng Reang, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2
Этот огромный магазин площадью 15 х 16 метров является активом «голубых фишек» в самом стаби…
$1,14 млн
