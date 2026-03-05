Показать объекты на карте Показать объекты списком
Коммерческая недвижимость в Khan Dangkao, Камбоджа

4 объекта найдено
Коммерческое помещение 59 м² в Sangkat Dangkao, Камбоджа
Коммерческое помещение 59 м²
Sangkat Dangkao, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 59 м²

$230,000
Коммерческое помещение в Khan Dangkao, Камбоджа
Коммерческое помещение
Khan Dangkao, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 3
Этот красивый магазин - отличная возможность для тех, кто ищет комфортное жилое пространство…
$90,000
Коммерческое помещение 197 м² в Sangkat Roluoh, Камбоджа
Коммерческое помещение 197 м²
Sangkat Roluoh, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 197 м²
Этаж 3
Этот 3-этажный магазин находится в организованном поселке Borey ML Green Land, предлагая пра…
$155,000
Коммерческое помещение 68 м² в Sangkat Dangkao, Камбоджа
Коммерческое помещение 68 м²
Sangkat Dangkao, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 68 м²

$230,000
