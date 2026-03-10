Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Камбоджа
  3. Khan Chroy Changvar
  4. Долгосрочная аренда
  5. Вилла

Долгосрочная аренда вилл в Khan Chroy Changvar, Камбоджа

1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Вилла 5 комнат
Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 420 м²
Этаж 3
Охватите жизнь комфорта и элегантности в этой исключительной вилле с 5 спальнями для аренды,…
$8,000
в месяц
