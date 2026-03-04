Показать объекты на карте Показать объекты списком
Вилла 5 комнат в Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Вилла 5 комнат
Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 108 м²
📣📣 (Вилла королевы) 📍(Парк Ленд 6А) 💲Помощничество: 5x,000$ () Непринужденность) ▶️9m x 12m …
$520,000
Вилла 4 комнаты в Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 334 м²
Этаж 2
Этот просторный 2-этажный дом расположен в быстрорастущем Sangkat Chroy Changvar, удобно рас…
$1,50 млн
Вилла 4 комнаты в Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 198 м²
📣📣 __ 📍__ 💲__ ▶️::: 6m x 12m ▶️:: 9.5m x 21m ▶️__ ▶️__ ☎️__
$158,000
OneOne
Вилла 4 комнаты в Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 120 м²
Этаж 3
Побалуйте себя безмятежным образом жизни на вилле в сердце Chraoy Chongvar, Preaek Ta Sek, П…
$195,000
Вилла 4 комнаты в Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
Этаж 2
Откройте для себя исключительные возможности для инвестиций и образа жизни вдоль живописной …
$1,40 млн
Вилла 9 комнат в Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Вилла 9 комнат
Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 9
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 451 м²
Этаж 3
Эта 3-этажная вилла расположена на земле размером 15,3 м х 29,5 м (451,35 кв. м) с размером …
$400,000
Вилла 4 комнаты в Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 571 м²
Этаж 3
Эта просторная трехэтажная вилла теперь доступна для продажи в тихом и быстро развивающемся …
$1,04 млн
