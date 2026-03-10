Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Chbar Ampov
  4. Долгосрочная аренда
  5. Вилла

Долгосрочная аренда вилл в Khan Chbar Ampov, Камбоджа

Вилла Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Ta Ngov Kandal, Камбоджа
Вилла 5 комнат
Ta Ngov Kandal, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Этаж 3
Эта элегантная трехэтажная вилла предлагает просторные жилые помещения, наполненные естестве…
$6,500
в месяц
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Ta Ngov Kandal, Камбоджа
Вилла 7 комнат
Ta Ngov Kandal, Камбоджа
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Этаж 2
Эта элегантная вилла Queen расположена в Borey Peng Huoth Beong Snor и доступна для аренды п…
$5,000
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти