  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Chbar Ampov
  4. Долгосрочная аренда
  5. Студия

Долгосрочная аренда студий в Khan Chbar Ampov, Камбоджа

1 объект найдено
Студия 1 комната в Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Студия 1 комната
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 16
Наслаждайтесь жизнью на берегу реки в Vue Aston, одном из самых живописных проектов кондомин…
$350
в месяц
