Коммерческая недвижимость в Khan Chbar Ampov, Камбоджа

3 объекта найдено
Коммерческое помещение в Ta Ngov Kandal, Камбоджа
Коммерческое помещение
Ta Ngov Kandal, Камбоджа
Этаж 1
Представляя отличную возможность приобрести просторный склад в Хан Чбар Ампов. С большой зем…
$420,000
Коммерческое помещение в Ta Ngov Kandal, Камбоджа
Коммерческое помещение
Ta Ngov Kandal, Камбоджа
Эта первоклассная промышленная недвижимость в Хан-Чбар-Ампове предлагает просторную земельну…
$450,000
Коммерческое помещение 189 м² в Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Коммерческое помещение 189 м²
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 189 м²
Этаж 3
Этот хорошо расположенный магазин в востребованном Borey Peng Huoth Beoung Snor предлагает о…
$290,000
