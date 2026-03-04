Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда студий в Khan Chamkar Mon, Камбоджа

5 объектов найдено
Студия 1 комната в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Студия 1 комната
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2
Кондоминиум расположен недалеко от рынка Boeung Trabek (1 минута), рынка Toul Tom Poung (5 м…
$320
в месяц
Студия 1 комната в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Студия 1 комната
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Этаж 10
Откройте для себя идеальное городское убежище! Эта очаровательная квартира-студия в аренду в…
$350
в месяц
Студия 1 комната в Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Камбоджа
Студия 1 комната
Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Это полностью меблированная однокомнатная квартира в безопасном здании с 24-часовой охраной.…
$260
в месяц
Студия 1 комната в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Студия 1 комната
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Опыт городской жизни в лучшем месте в этой просторной квартире-студии, расположенной в экскл…
$600
в месяц
Студия 1 комната в Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Студия 1 комната
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 10
Откройте для себя этот стильный кондоминиум с 1 спальней в аренду, искусно спроектированный …
$800
в месяц
