  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Chamkar Mon
  4. Долгосрочная аренда
  5. Вилла

Долгосрочная аренда вилл в Khan Chamkar Mon, Камбоджа

13 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 425 м²
Этаж 2
Эта потрясающая вилла с 4 спальнями и 6 ванными комнатами предлагает современный комфорт и у…
$3,000
в месяц
Вилла 4 комнаты в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 224 м²
Этаж 3
Откройте для себя эту ухоженную 3-этажную виллу в тихом районе Phsar Daeum Thkov. Сидя на 8 …
$1,300
в месяц
Вилла 5 комнат в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Вилла 5 комнат
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 486 м²
Этаж 2
Эта просторная вилла теперь доступна для аренды в тихом и центральном районе Сангкат Боэн Тр…
$2,500
в месяц
Вилла 7 комнат в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Вилла 7 комнат
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 336 м²
Этаж 1
Эта универсальная вилла в Хан-Чамкармоне теперь доступна для аренды, предлагая землю размеро…
$3,000
в месяц
Вилла 4 комнаты в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 336 м²
Этаж 2
Испытайте вершину роскошной жизни в самом престижном закрытом сообществе Пномпеня с этой иск…
$2,800
в месяц
Вилла 6 комнат в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Вилла 6 комнат
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 544 м²
Эта просторная вилла в аренду в Тонле Басак расположена на щедрой земле размером 544 м2, пре…
$2,500
в месяц
Вилла 3 комнаты в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Вилла 3 комнаты
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Эта просторная квартира площадью 162 м2 предлагает современный комфорт и удобство в очень во…
$3,500
в месяц
Вилла 5 комнат в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Вилла 5 комнат
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 510 м²
Этаж 2
Расположенная в тихом районе Phsar Daeum Thkov, эта 2-этажная вилла предлагает просторную жи…
$2,000
в месяц
Вилла 4 комнаты в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Этаж 2
Эта просторная вилла в аренду в Хан-Чамкармоне предлагает идеальное сочетание комфорта, удоб…
$4,000
в месяц
Вилла 8 комнат в Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Вилла 8 комнат
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 529 м²
Этаж 2
Эта щедрая вилла расположена всего в нескольких минутах от Boeung Trabek Plaza в Чамкар Морн…
$4,500
в месяц
Вилла 7 комнат в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Вилла 7 комнат
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 400 м²
Этаж 2
Эта элегантная и просторная вилла в Туол Тумпунг 1 идеально подходит для тех, кто ищет удобн…
$2,200
в месяц
Вилла 4 комнаты в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Этаж 2
Комфортабельная вилла теперь доступна для аренды в Борей Чамка Морн, предлагая практичную пл…
$1,500
в месяц
Вилла 4 комнаты в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Этаж 2
Просторная и универсальная, эта 2-этажная вилла расположена в тихом районе Phsar Daeum Thkov…
$1,100
в месяц
