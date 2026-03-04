Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Boeng Keng Kang
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Khan Boeng Keng Kang, Камбоджа

2 объекта найдено
Вилла 12 комнат в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Вилла 12 комнат
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 12
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 570 м²
Этаж 2
Расположенная в престижном районе Boeung Keng Kang 1, эта обширная вилла занимает 570 м2 зем…
$4,56 млн
Вилла в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Вилла
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Площадь 648 м²
Этот первоклассный земельный участок стратегически расположен в самом сердце БКК1, самого пр…
$5,51 млн
