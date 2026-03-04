Показать объекты на карте Показать объекты списком
Вилла 6 комнат в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Вилла 6 комнат
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 460 м²
Этаж 2
Эта просторная вилла для аренды в Хан-Беунг-Кенг-Канг расположена в просторном районе недале…
$3,000
в месяц
Вилла 12 комнат в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Вилла 12 комнат
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 12
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 510 м²
Этаж 2
Расположенная в престижном Khan Boeung Keng Kong 1, эта просторная вилла занимает 510 кв.м з…
$5,000
в месяц
Вилла 5 комнат в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Вилла 5 комнат
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 562 м²
Этаж 2
Эта просторная вилла с 5 спальнями в БКК1 предлагает исключительную возможность для посольст…
$5,500
в месяц
Вилла 20 комнат в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Вилла 20 комнат
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Число комнат 20
Количество спален 20
Площадь 562 м²
Этаж 3
Обеспечьте престижный бизнес-адрес с этой обширной виллой в аренду в Хан-Боэн-Кенг-Канг (BKK…
$5,000
в месяц
Вилла 6 комнат в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Вилла 6 комнат
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 504 м²
Этаж 2
Откройте для себя исключительную возможность аренды с этой элегантной виллой в Хан-Бунг-Кенг…
$5,000
в месяц
Вилла 5 комнат в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Вилла 5 комнат
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 476 м²
Эта вилла идеально подходит для тех, кто ищет просторную и хорошо расположенную недвижимость…
$6,000
в месяц
Вилла 5 комнат в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Вилла 5 комнат
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 432 м²
Этаж 2
Спрятанная в одном из самых востребованных районов Пномпеня, эта вилла с 5 спальнями в Boeun…
$5,500
в месяц
Вилла 6 комнат в Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Камбоджа
Вилла 6 комнат
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 450 м²
Этаж 2
Эта элегантная вилла в Sangkat Tuol Svay Prey 2 расположена недалеко от Олимпийского рынка, …
$2,200
в месяц
Вилла 7 комнат в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Вилла 7 комнат
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 631 м²
Эта потрясающая вилла в самом сердце Boeung Keng Kang 1, всего в нескольких шагах от Monivon…
$7,500
в месяц
Вилла 5 комнат в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Вилла 5 комнат
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 590 м²
Этаж 2
Стратегически расположенная недалеко от угла улицы 310 в Sangkat Boeung Keng Kong 1, эта про…
$6,000
в месяц
Вилла 9 комнат в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Вилла 9 комнат
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 9
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 632 м²
Этаж 2
Просторная вилла теперь доступна для аренды в центре Boeung Keng Kang 1 (BKK1), самого желан…
$6,000
в месяц
Вилла 6 комнат в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Вилла 6 комнат
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 384 м²
Этаж 2
Опыт изысканной городской жизни в этой просторной и полностью оборудованной вилле, расположе…
$5,500
в месяц
