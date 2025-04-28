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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Regiao Metropolitana do Rio de Janeiro, Бразилия

Рио-де-Жанейро
16
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro
16
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16 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Очень красивая квартира, расположенная в Леблоне с видом на Христа и 3 спальнями Расположен…
$2,109
в месяц
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Квартира 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 266 м²
Потрясающая меблированная квартира площадью 266 м2 для аренды в Арпоадоре - 4 спальни Откро…
$4,921
в месяц
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Пентхаус 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 259 м²
Количество этажей 2
Этот великолепный пентхаус расположен в самом сердце великолепного и динамичного района Ипан…
$6,151
в месяц
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Квартира 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Очаровательные 2 спальни, обращенные к морю Копакабаны! Большая квартира, состоящая из гости…
$3,515
в месяц
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Пентхаус 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 467 м²
Дуплекс пентхаус для долгосрочной аренды 4 спальни в Ипанема полу меблированный Откройте дл…
$11,423
в месяц
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Квартира 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Просторная квартира, недалеко от пляжа в аренду в Леблоне - 4 люкса Эта красивая квартира п…
$3,163
в месяц
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Пентхаус 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Великолепный Penthouse Duplex для аренды, Sea View в Ipanema Beach Post 8 с - 340м2 - 3 спал…
$4,401
в месяц
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Квартира 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Отремонтированная квартира площадью 108 м2 с видом на море в Копакабана посте 2 Квартира го…
$312,808
в месяц
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Квартира 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Квартира для аренды недалеко от моря в Леблоне - 2 спальни Откройте для себя эту очаровател…
$2,460
в месяц
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Пентхаус 5 спален в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 5 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
Захватывающий 5-спальный пентхаус-триплекс для аренды в Ипанеме с бассейном и сауной с видом…
$4,587
в месяц
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Квартира 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Отличное расположение на пляжном блоке, недалеко от площади Носса Сенхора-да-Пас и всего, чт…
$404,190
в месяц
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Квартира 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Большая 4-спальная квартира с балконом, набережной и бассейном в аренду в Ипанеме. Эта квар…
$4,745
в месяц
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Квартира 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 278 м²
Откройте для себя вершину изысканности в этой потрясающей меблированной квартире площадью 27…
$5,095
в месяц
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Пентхаус 6 спален в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 6 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Откройте для себя великолепие Рио-де-Жанейро в нашем изысканном пентхаусе, доступном для аре…
$10,563
в месяц
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Квартира 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 348 м²
Элегантная квартира для аренды на набережной в Арпоадоре - 348м2 - 3 люкса и многочисленные …
$7,029
в месяц
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Квартира 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Квартира в аренду Ав. Дельфим Морейра перед морем с 4 спальнями Расположенная в привилегиро…
$3,515
в месяц
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Типы недвижимости в Regiao Metropolitana do Rio de Janeiro

пентхаусы
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