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Долгосрочная аренда пентхаусов в Regiao Metropolitana do Rio de Janeiro, Бразилия

Рио-де-Жанейро
5
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro
5
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5 объектов найдено
Пентхаус 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 259 м²
Количество этажей 2
Этот великолепный пентхаус расположен в самом сердце великолепного и динамичного района Ипан…
$6,151
в месяц
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Пентхаус 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 467 м²
Дуплекс пентхаус для долгосрочной аренды 4 спальни в Ипанема полу меблированный Откройте дл…
$11,423
в месяц
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Пентхаус 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Великолепный Penthouse Duplex для аренды, Sea View в Ipanema Beach Post 8 с - 340м2 - 3 спал…
$4,401
в месяц
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Пентхаус 5 спален в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 5 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
Захватывающий 5-спальный пентхаус-триплекс для аренды в Ипанеме с бассейном и сауной с видом…
$4,587
в месяц
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Пентхаус 6 спален в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 6 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Откройте для себя великолепие Рио-де-Жанейро в нашем изысканном пентхаусе, доступном для аре…
$10,563
в месяц
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