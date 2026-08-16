Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Бразилия
  3. Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия

;
Рио-де-Жанейро
38
38 объектов найдено
Дом 5 спален в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дом 5 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Панорамный дом с видом на море на продажу - 5 спален - Сан-Конрадо Расположенный в роскошно…
$804,305
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дом 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Очаровательный дом на продажу в Урке - 4 спальни Расположенный в одном из самых символичных…
$641,529
Оставить заявку
Дуплекс 1 спальня в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дуплекс 1 спальня
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
OUI Ipanema - это великолепный комплекс из 39 квартир в самом сердце района Ипанема. Всего в…
$564,719
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Дом 6 спален в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дом 6 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 800 м²
Количество этажей 4
Невероятный дом на продажу и аренду площадью 800 м2 в окружении природы в Гавеа - 6 люксов …
$1,04 млн
Оставить заявку
Дуплекс 1 спальня в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дуплекс 1 спальня
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 1
Площадь 80 м²
OUI Ipanema - это великолепный комплекс из 39 квартир в самом сердце района Ипанема. Всего в…
$518,816
Оставить заявку
Вилла в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Вилла
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 550 м²
Особняк, состоящий из 6 спален, 3 люксов, вмещающих до 15 человек Есть 6 номеров, 3 из кото…
$1,03 млн
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Дуплекс 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дуплекс 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Дуплекс площадью 175 м2 с бассейном на продажу - Лагоа - 3 спальни Откройте для себя этот п…
$660,679
Оставить заявку
Дуплекс 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дуплекс 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 392 м²
Просторный дуплексный пентхаус в Гавее для ремонта - 3 спальни Этот просторный дуплексный п…
$1,34 млн
Оставить заявку
Дуплекс 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дуплекс 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 345 м²
Потрясающий отремонтированный дуплекс площадью 345 м2 с террасой, джакузи и 3 люксами - Барр…
$766,005
Оставить заявку
Дом 7 спален в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дом 7 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 585 м²
Количество этажей 2
Отремонтированный дом в стиле ар-деко на продажу с 7 спальнями на безопасной улице в Санта-Т…
$612,804
Оставить заявку
Дом 6 спален в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дом 6 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Подлинность и изысканность: исторический дом на продажу с 6 спальнями, бассейном и тропическ…
$440,453
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дом 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 800 м²
Роскошный дом Sea View в Джоа с 4 люксами 800м2 Украшенный готов жить Настоящее роскошное у…
$2,85 млн
Оставить заявку
Дом 11 спален в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дом 11 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 11
Площадь 800 м²
Исторический дом для продажи в Санта-Тереза - 1888 викторианский стиль - 11 спальни Откройт…
$1,26 млн
Оставить заявку
Дом 6 спален в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дом 6 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 467 м²
Количество этажей 5
Дом 6 люксов для продажи в Джоа Этот великолепный роскошный дом расположен в самом сердце о…
$3,83 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дом 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 308 м²
Очаровательный 3-спальный дом на продажу с удивительным видом на Лагоа и Христа Искупителя …
$718,129
Оставить заявку
Дуплекс 5 спален в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дуплекс 5 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 415 м²
Великолепный Triplex с бассейном для продажи в Лагоа - 5 спален Откройте для себя этот вели…
$2,08 млн
Оставить заявку
Дуплекс 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дуплекс 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Площадь 254 м²
Дуплекс на продажу с частным бассейном в Копакабане - Посто 6 - 4 спальни Откройте для себя…
$572,589
Оставить заявку
Дуплекс 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дуплекс 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Дуплекс с террасами на продажу в Копакабане - Посто 4 - 3 спальни Откройте для себя этот оч…
$228,844
Оставить заявку
Дуплекс 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дуплекс 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 143 м²
Отремонтированный и современный дуплекс в самом сердце Леблона - 4 люкса Откройте для себя …
$1,12 млн
Оставить заявку
Дуплекс 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дуплекс 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 625 м²
Пентхаус Triplex на продажу - вид на Лагоа в Ипанеме - 4 спальни - 625 м2 Откройте для себя…
$2,99 млн
Оставить заявку
Дом 6 спален в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дом 6 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 500 м²
Удивительный особняк площадью 1500 м2, построенный в 70-х годах, имеет 3 этажа, соединенных …
$1,03 млн
Оставить заявку
Дом 5 спален в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дом 5 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Исключительный дом 1920 года с бассейном на продажу - Санта Тереза - 5 спален Откройте для …
$746,855
Оставить заявку
Дуплекс 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дуплекс 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 412 м²
Дуплекс в морском фронте проект на продажу - Ипанема - 3 спальни - Проект ВИЭ Балассиано Ин…
$8,85 млн
Оставить заявку
Дуплекс 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дуплекс 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
Великолепный отремонтированный дуплекс на продажу с видом на море - Лем - 4 спальни Откройт…
$1,49 млн
Оставить заявку
Дуплекс 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дуплекс 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Дуплекс 120 м2 на продажу в Копакабане - 3 спальни Откройте для себя этот великолепный дупл…
$344,702
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дом 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 191 м²
4-комнатный дом на продажу, 191 м2 - Санта-Тереза Расположенный в символическом районе Сант…
$708,554
Оставить заявку
Дом 6 спален в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дом 6 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 405 м²
Очаровательный дом на продажу в Санта Тереза - 6 спален Откройте для себя этот великолепный…
$335,127
Оставить заявку
Дом 5 спален в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дом 5 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 375 м²
375 м2 Исторический дом на продажу - Санта-Тереза - 5 спален Погрузитесь в вечный шарм этог…
$344,702
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дом 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 363 м²
Потрясающий современный дом на продажу в Ботафого - 3 спальни Расположенный на высотах Бота…
$354,277
Оставить заявку
Дуплекс 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дуплекс 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 280 м²
Удивительный дуплекс с видом на море для продажи в Копакабане - 4 спальни Откройте для себя…
$1,30 млн
Оставить заявку

Типы недвижимости в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro

дуплексы

Параметры недвижимости в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти