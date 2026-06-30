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Дуплексы в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия

;
Рио-де-Жанейро
17
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17 объектов найдено
Дуплекс 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дуплекс 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 345 м²
Потрясающий отремонтированный дуплекс площадью 345 м2 с террасой, джакузи и 3 люксами - Барр…
$770,861
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Дуплекс 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дуплекс 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Площадь 254 м²
Дуплекс на продажу с частным бассейном в Копакабане - Посто 6 - 4 спальни Откройте для себя…
$576,219
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Дуплекс 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дуплекс 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 625 м²
Пентхаус Triplex на продажу - вид на Лагоа в Ипанеме - 4 спальни - 625 м2 Откройте для себя…
$3,01 млн
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Value OneValue One
Дуплекс 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дуплекс 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 412 м²
Дуплекс в морском фронте проект на продажу - Ипанема - 3 спальни - Проект ВИЭ Балассиано Ин…
$8,91 млн
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Дуплекс 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дуплекс 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Площадь 263 м²
Двойной пентхаус с видом на море на продажу - Av. Atlântica, Posto 5 - Copacabana - 4 спальн…
$1,73 млн
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Дуплекс 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дуплекс 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 392 м²
Просторный дуплексный пентхаус в Гавее для ремонта - 3 спальни Этот просторный дуплексный п…
$1,35 млн
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TekceTekce
Дуплекс 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дуплекс 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Дуплекс 120 м2 на продажу в Копакабане - 3 спальни Откройте для себя этот великолепный дупл…
$346,888
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Дуплекс 5 спален в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дуплекс 5 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 415 м²
Великолепный Triplex с бассейном для продажи в Лагоа - 5 спален Откройте для себя этот вели…
$2,09 млн
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Дуплекс 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дуплекс 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Специальный инвестор: Высококлассная квартира на продажу в Ипанеме, Arc Ipanema, разработан…
$888,951
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Дуплекс 1 спальня в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дуплекс 1 спальня
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 1
Площадь 86 м²
OUI Ipanema - это великолепный комплекс из 39 квартир в самом сердце района Ипанема. Всего в…
$540,045
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Дуплекс 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дуплекс 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Дуплекс с террасами на продажу в Копакабане - Посто 4 - 3 спальни Откройте для себя этот оч…
$230,295
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Дуплекс 1 спальня в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дуплекс 1 спальня
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Рио Signature Residence & SPA - это великолепный 31-квартирный комплекс в самом сердце район…
$1,56 млн
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Дуплекс 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дуплекс 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Дуплекс площадью 175 м2 с бассейном на продажу - Лагоа - 3 спальни Откройте для себя этот п…
$664,868
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Дуплекс 1 спальня в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дуплекс 1 спальня
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
OUI Ipanema - это великолепный комплекс из 39 квартир в самом сердце района Ипанема. Всего в…
$553,400
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Дуплекс 1 спальня в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дуплекс 1 спальня
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 1
Площадь 80 м²
OUI Ipanema - это великолепный комплекс из 39 квартир в самом сердце района Ипанема. Всего в…
$513,549
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Дуплекс 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дуплекс 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 143 м²
Отремонтированный и современный дуплекс в самом сердце Леблона - 4 люкса Откройте для себя …
$1,13 млн
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Дуплекс 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дуплекс 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 280 м²
Удивительный дуплекс с видом на море для продажи в Копакабане - 4 спальни Откройте для себя…
$1,31 млн
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Параметры недвижимости в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия

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