Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Бразилия
  3. Жилая
  4. Рио-де-Жанейро
  5. Дома

Дома в Рио-де-Жанейро, Бразилия

4 объекта найдено
Дом 5 спален в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дом 5 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 620 м²
Отремонтированный Роскошный Дом в эксклюзивном Кондоминиуме Jardim Pernambuco, самом безопас…
€2,41 млн
Оставить заявку
Дом 5 спален в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дом 5 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
Этот очаровательный дом 1940 года с видом на море построен с его расширениями на наклонном у…
€593,024
Оставить заявку
Дом 6 спален в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дом 6 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 500 м²
Удивительный особняк площадью 1500 м2, построенный в 70's, есть 3 этажа, соединенных лифтом.…
€1,00 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дом 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 244 м²
Хороший дом площадью 244 м2, с 4 спальнями, включая 2 люкса, террасой с бассейном в Сан-Конр…
€926,600
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Рио-де-Жанейро, Бразилия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти