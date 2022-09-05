Купить дом в Бельгии по карману далеко не всем — стоимость квадратного метра остается достаточно высока (в среднем по стране €2170), да и ипотечные ставки очень выросли. Именно поэтому все больше покупателей обращают внимание на квартиры или небольшие домики. Именно такой мы нашли в базе realting.com — маленький, уютный и очень необычный.

В самом живописном городе Бельгии — Брюгге — выставлен на продажу очень уютный домик на крыше здания. Вся центральная часть этого небольшого городка занесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город расположен всего в 17 километрах от морского берега, в живописной равнине. Здесь же встречаются три морских канала, и они настолько глубоки, что по ним могут ходить морские суда.

Но давайте вернемся к нашему объявлению. Рассматривая фотографии, создается впечатление, что небольшой коттедж будто бы просто возвели на крыше многоквартирного дома. У будущего собственника, получается, будут все привилегии отдельного жилья и все преимущества жизни в многоквартирном доме.

Общая площадь дома 114 кв.м. В условиях, когда стоимость энергоносителей растет, и явно стоит ожидать повышения стоимости коммунальных платежей к зиме, компактный домик выглядит все более привлекательно.

Дом был построен в 2004 году, он состоит из трех спален, прачечной и собственной открытой террасой общей площадью 20 кв.м. Интерьер жилья изобилует множеством деталей. В гостиной есть огромное мягкое кресло и, как будто для него сделанное, узкое окно. Здесь же у панорамного окна стоит кресло-лежак. Кухню нынешний собственник украсил большим количеством зелени — создается ощущение, что мы находимся в оранжерее. На стенах висят картины, на кухне есть даже мольберт с картиной, которая была только что нарисована.

К сожалению, фотографий в объявлении недостаточно, чтобы рассмотреть все детали этого необычного домика. Но, если вы хотите купить этот или любой другой дом в Бельгии, то заходите в раздел «Недвижимость Бельгии» и выбирайте тот вариант, что подойдет именно вам.