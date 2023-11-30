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Виллы в Бельгии

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4 объекта найдено
Вилла 5 спален в Hoeselt, Бельгия
Вилла 5 спален
Hoeselt, Бельгия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 815 м²
Количество этажей 3
Большая вилла (814 м2) с прудом, бассейном, домиком с сауной у бассейна, отдельной студией, …
€1,40 млн
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Агентство
Seniorbel
Языки общения: English, Русский, Español
Вилла с подвалом в Брюгге, Бельгия
Вилла с подвалом
Брюгге, Бельгия
Площадь 257 м²
Бельгия Брюгге Красивая вилла с зимним садом Жилая площадь виллы: 257 м2 Общая площадь 684 …
€637,000
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Вилла в Мелле, Бельгия
Вилла
Мелле, Бельгия
Площадь 2 500 м²
Бельгия Гент Уютная вилла с бассейном и джакузи Общая площадь  2500 м2: 3 спальни…
€1,30 млн
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Вилла с подвалом, с сауной в Брюгге, Бельгия
Вилла с подвалом, с сауной
Брюгге, Бельгия
Площадь 325 м²
Бельгия Брюгге Вилла с красивым огромным  садом   Жилая площадь виллы:…
€1,63 млн
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Параметры недвижимости в Бельгии

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