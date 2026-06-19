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Дома с террасой в Азербайджане

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Баку, Азербайджан
UP UP
Вилла 5 комнат
Баку, Азербайджан
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
В престижном и элитном районе поселка Бадамдар, в 1-м Массиве, предлагается к продаже вилла.…
$1,30 млн
НДС
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Параметры недвижимости в Азербайджане

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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