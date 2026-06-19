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Дома возле озера в Азербайджане

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1 объект найдено
Дом 6 комнат в Кахский район, Азербайджан
Дом 6 комнат
Кахский район, Азербайджан
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Вилла с видом на горы и реки в Кахе - по дороге в Илису3-этажная вилла с мансардной крышей п…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Азербайджане

с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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