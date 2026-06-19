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Дома с видом на горы в Азербайджане

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2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Баку, Азербайджан
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Вилла 5 комнат
Баку, Азербайджан
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
В престижном и элитном районе поселка Бадамдар, в 1-м Массиве, предлагается к продаже вилла.…
$1,30 млн
НДС
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Дом 6 комнат в Кахский район, Азербайджан
Дом 6 комнат
Кахский район, Азербайджан
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Вилла с видом на горы и реки в Кахе - по дороге в Илису3-этажная вилла с мансардной крышей п…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Азербайджане

с террасой
с видом на море
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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