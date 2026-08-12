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Жилье в Азербайджане

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2 объекта найдено
Вилла 7 комнат в Баку, Азербайджан
Вилла 7 комнат
Баку, Азербайджан
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Продается элитная капитальная вилла в пешей доступности от моря Предлагается к продаже пр…
$2,41 млн
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Квартира 3 комнаты в Баку, Азербайджан
Квартира 3 комнаты
Баку, Азербайджан
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 3/7
$165,000
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Параметры недвижимости в Азербайджане

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная

Азербайджан — это экономически развитая страна в территории Южного Кавказа, лежащая на берегу Каспийского моря. Основу экономики составляет добыча нефти и ее переработка, но власти страны стараются диверсифицировать активы, чтобы меньше зависеть от колебаний рыночной цены энергоносителей. Рост ВВП хоть и не показывает запредельных значений (4%), но говорит о стабильности страны, и это часто привлекает экспатов. Те, в свою очередь, идут возможности купить недвижимость в Азербайджане, будь то для постоянного проживания или для инвестиций. 

Преимущества покупки жилой недвижимости в Азербайджане

Рынок Азербайджана открыт к иностранцам: статья 14 Закона «О недвижимости» от 2004 года позволяет им покупать жилую и коммерческую недвижимость без ограничений. Владеть землей нельзя, но можно взять ее в аренду на 99 лет. 
Благодаря популярности у приезжих, в Азербайджане высокий спрос на арендное жилье. В Баку средняя арендная ставка для квартир в центре составляет 800–1500 манатов/месяц ($470–$882). При стоимости квартиры 100,000 манатов ($58,823) годовая доходность от аренды достигает 7–9%.

Цены на недвижимость в Азербайджане

В среднем цены на местном рынке очень сильно варьируются не только по городам, но и по районам городов. В Баку это $1059–$4118 за квадратный метр — как видим, интервал очень большой. Рассмотрим причины таких разбежек на примере столичных цен на жилье в Азербайджане:

Район Цена (USD/м²)

Особенности
Сабаильский (Ичери-Шехер, Приморский бульвар) 2941–4118

Исторический центр с элитными ЖК и видом на Каспий; высокий спрос — высокие цены.
Наримановский 2353–3530

Новостройки вроде «Baku White City» близки к офисам и деловому центру города. 
Ясамальский (центральная часть) 2000–2941 Престижный район с новыми комплексами, рассчитанными на людей с доходом выше среднего.
Сураханский 1059–1294 Сильно удаленная от центра окраина со слабой инфраструктурой. Нового строительства мала, основной жилой фонд — вторичка.
Гарадагский 1059–1353 Промышленная зона с ограниченным строительством нового жилья. Основа — вторичный рынок спальных микрорайонов.
Бинагадинский (окраины) 1176–1412 Спальный район типовой застройки. Есть метро, но в целом инфраструктура слабая.

Цены на недвижимость в Азербайджане по ключевым городам:

Город/район Средняя цена (USD/м²)
Баку (пригороды) 547–1471
Гянджа 412–882
Габала 588–1471
Ленкорань 529–1176
Сумгайыт 147–529

Где лучше купить жилье в Азербайджане

Главным центром притяжения рынка недвижимости Азербайджана является столица — Баку. В 2024 году на него пришлось 60% от всех сделок с недвижимостью в стране. Вторым по величине городом является Гянджа. Город сочетает архитектуру разных эпох: краснокирпичная мечеть Шах-Аббаса 1606 года, баня Чохек Хамам и уникальный Бутылочный дом из 48,000 стеклянных бутылок. Цены на недвижимость здесь на 30–50% ниже, чем в Баку.

Габала, расположенная в 225 км от Баку у подножия Большого Кавказа, более известна как «Маленькая Швейцария». В ней расположен горнолыжный курорт Туфандаг и парк развлечений «Габаланд». Продажа недвижимости в Азербайджане здесь осуществляется по ценам на 50–70% ниже, чем в центральных районах Баку ($588–$1471 за м²).

Особенности приобретения жилья в Азербайджане

Иностранцам нужно учитывать, что процесс покупки включает проверку объекта через Единый государственный реестр Азербайджана. Если объект чист, то за 1–2 дня стороны заключают договор через нотариуса. После этого нужно зарегистрировать право собственности и получить ключи.

Требуемые документы:

  • Загранпаспорт с нотариальным переводом.
  • Выписка из реестра недвижимости.
  • Согласие супруга/супруги продавца, если требуется.

Полезные материалы по покупке жилья в Азербайджане

Личный опыт жизни в Азербайджане: климат, временная регистрация и уровень жизни
Личный опыт жизни в Азербайджане: климат, временная регистрация и уровень жизни

Часто задаваемые вопросы о покупке недвижимости в Азербайджане

По каким ценам в среднем продают жилье в Азербайджане?

На стоимость жилья в Азербайджане влияет его расположение. Дороже всего оценивается в Баку, где за квадратный метр просят от 1000 до 1500 евро. На 10-15% дешевле ведется продажа недвижимости в Азербайджане в Гяндже.
В остальных локациях стоимость квадрата варьируется от 500 до 1000 евро. Однако элитные объекты могут стоит так же, как недвижимость в столице.

О каких требованиях нужно знать иностранцам при покупке жилья в Азербайджане?

Иностранные лица могут приобретать любые объекты в неограниченном количестве, за исключением земли. Для покупки иностранцам нужно иметь загранпаспорт, справку о текущем семейном положении и открытый счет в одним из местных банков, с которого будут переведены средства продавцу.

В каких городах лучше купить недвижимость в Азербайджане?

Большой инвестиционной привлекательностью отличается собственность, приобретенная в Баку, Сумгаите и Гяндже. Это самые крупные и развитые города страны, где купленный объект можно выгодно сдать в аренду или продать спустя время по более высокой стоимости. Перечисленные локации также хорошо подходят для личного проживания.

Что необходимо проверить перед покупкой недвижимости в Азербайджане?

Перед покупкой недвижимости в Азербайджане необходимо проверить право собственности. У объекта должен быть действующий Çıxarış (свидетельство о госрегистрации). Покупка без него считается незаконной.

Плюс, объект не должен находиться под арестом, в залоге у банка, быть предметом судебного спора или включенным в программу сноса. Проверка проводится по данным Государственного реестра и судебных баз.

Последнее, что нужно проверить, это разрешение на строительство, акт ввода дома в эксплуатацию и зарегистрированное право на земельный участок у самого застройщика.

Какие расходы предстоят после покупки недвижимости (коммуналка, налог на имущество, управление домом)?

Коммунальные платежи для квартиры в Азербайджане составляют $0,5–0,9 за м² в месяц. Для квартиры 70–80 м² это обычно $35–70 в месяц. Интернет, телевидение оплачиваются отдельно и добавляют еще $15–25.

К этому прибавляется налог на имущество для физических лиц, который также зависит от площади. Для квартиры стандартного размера в Баку налог обычно составляет $18–45 в год.

Плата за управление домом (ЖЭК или частная управляющая компания) составляет в среднем $0,12–0,30 за м² в месяц, доводя совокупные регулярные расходы до $60–110 в месяц.

Что дает покупка недвижимости в Азербайджане?

Покупатель получает полное право собственности в юрисдикции, где недвижимость регистрируется в государственном реестре и не зависит от застройщика или управляющей компании. С зарегистрированным Çıxarış объект можно в любой момент продать, заложить, передать по наследству или сдавать в аренду.

Местный рынок недвижимости отличается:

  • Доходностью от аренды в 6–9% годовых (4,5–7% нетто).
  • Неплохой ликвидностью со средним сроком продажи в 2–4 месяца.

Какова ставка налога на недвижимость в Азербайджане?

Ставка налога на недвижимость для физических лиц в Азербайджане взимается только с площади свыше 30 м². Текущие годовые ставки:

  • Баку: около $0,24 за 1 м².
  • Крупные города (Гянджа, Сумгаит и т.п.): около $0,18 за 1 м².
  • Регионы: около $0,06 за 1 м².

Налог платится один раз в год, администрируется муниципалитетами, штрафы за просрочку минимальны.

При покупке недвижимости разово уплачиваются:

  • Государственная пошлина за регистрацию права собственности в $15–30.
  • Нотариальные расходы в $50–120 за договор купли-продажи для физлиц.

НДС составляет 18% и закладывается в цену новостройки, но не выделяется как отдельный платеж.

Как регистрируется недвижимость в Азербайджане?

Недвижимость в Азербайджане регистрируется исключительно через государственный реестр, через государственную службу по вопросам имущества (Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri). Документы о сделки в нее заправляет нотариус после заключения сторонами договора купли-продажи.

На их основании регистрируется право собственности и выдается Çıxarış. Государственная пошлина составляет $15–30, в зависимости от площади и типа объекта.

Возможна ли получить гражданство Азербайджана через инвестиции?

Формальной программы гражданства через инвестиции в Азербайджане нет, но при инвестициях в недвижимость от $59,000 или $295,000 в экономику можно получить вид на жительство.

Для того чтобы стать гражданином Азербайджана по натурализации, требуется не менее 5 лет проживания на территории страны с постоянным видом на жительство и соблюдение прочих требований миграционного законодательства (включая отсутствие судимостей и подтверждение интеграции).

Можно ли купить жилье в Азербайджане дистанционно?

Купить недвижимость в Азербайджане можно дистанционно при оформлении доверенности на представителя интересов покупателя. Главное, чтобы заключение сделки проходило через нотариуса и в конечном итоге было зарегистрировано в Государственном реестре. 

Где лучше всего покупать жилье для инвестиций?

Для инвестиций основным центром притяжения является Баку. Это крупнейший и наиболее ликвидный рынок страны, в котором инвестиционно привлекательное жилье располагается в:

  • Центральных районах (Сабаиль, Насими, Ясамал).
  • «Белом городе» (White City) / Байыл.
  • Пригородных зонах и развивающихся участках.

Вторые по размеру города (Гянджа, Сумгаит) интересны для сдачи в долгосрочную аренду и как портфельные инвестиции вне столицы. 

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