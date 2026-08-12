Перед покупкой недвижимости в Азербайджане необходимо проверить право собственности. У объекта должен быть действующий Çıxarış (свидетельство о госрегистрации). Покупка без него считается незаконной.
Плюс, объект не должен находиться под арестом, в залоге у банка, быть предметом судебного спора или включенным в программу сноса. Проверка проводится по данным Государственного реестра и судебных баз.
Последнее, что нужно проверить, это разрешение на строительство, акт ввода дома в эксплуатацию и зарегистрированное право на земельный участок у самого застройщика.
Коммунальные платежи для квартиры в Азербайджане составляют $0,5–0,9 за м² в месяц. Для квартиры 70–80 м² это обычно $35–70 в месяц. Интернет, телевидение оплачиваются отдельно и добавляют еще $15–25.
К этому прибавляется налог на имущество для физических лиц, который также зависит от площади. Для квартиры стандартного размера в Баку налог обычно составляет $18–45 в год.
Плата за управление домом (ЖЭК или частная управляющая компания) составляет в среднем $0,12–0,30 за м² в месяц, доводя совокупные регулярные расходы до $60–110 в месяц.
Покупатель получает полное право собственности в юрисдикции, где недвижимость регистрируется в государственном реестре и не зависит от застройщика или управляющей компании. С зарегистрированным Çıxarış объект можно в любой момент продать, заложить, передать по наследству или сдавать в аренду.
Местный рынок недвижимости отличается:
Ставка налога на недвижимость для физических лиц в Азербайджане взимается только с площади свыше 30 м². Текущие годовые ставки:
Налог платится один раз в год, администрируется муниципалитетами, штрафы за просрочку минимальны.
При покупке недвижимости разово уплачиваются:
НДС составляет 18% и закладывается в цену новостройки, но не выделяется как отдельный платеж.
Недвижимость в Азербайджане регистрируется исключительно через государственный реестр, через государственную службу по вопросам имущества (Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri). Документы о сделки в нее заправляет нотариус после заключения сторонами договора купли-продажи.
На их основании регистрируется право собственности и выдается Çıxarış. Государственная пошлина составляет $15–30, в зависимости от площади и типа объекта.
Формальной программы гражданства через инвестиции в Азербайджане нет, но при инвестициях в недвижимость от $59,000 или $295,000 в экономику можно получить вид на жительство.
Для того чтобы стать гражданином Азербайджана по натурализации, требуется не менее 5 лет проживания на территории страны с постоянным видом на жительство и соблюдение прочих требований миграционного законодательства (включая отсутствие судимостей и подтверждение интеграции).
Купить недвижимость в Азербайджане можно дистанционно при оформлении доверенности на представителя интересов покупателя. Главное, чтобы заключение сделки проходило через нотариуса и в конечном итоге было зарегистрировано в Государственном реестре.
Для инвестиций основным центром притяжения является Баку. Это крупнейший и наиболее ликвидный рынок страны, в котором инвестиционно привлекательное жилье располагается в:
Вторые по размеру города (Гянджа, Сумгаит) интересны для сдачи в долгосрочную аренду и как портфельные инвестиции вне столицы.