Азербайджан — это экономически развитая страна в территории Южного Кавказа, лежащая на берегу Каспийского моря. Основу экономики составляет добыча нефти и ее переработка, но власти страны стараются диверсифицировать активы, чтобы меньше зависеть от колебаний рыночной цены энергоносителей. Рост ВВП хоть и не показывает запредельных значений (4%), но говорит о стабильности страны, и это часто привлекает экспатов. Те, в свою очередь, идут возможности купить недвижимость в Азербайджане, будь то для постоянного проживания или для инвестиций.

Преимущества покупки жилой недвижимости в Азербайджане

Рынок Азербайджана открыт к иностранцам: статья 14 Закона «О недвижимости» от 2004 года позволяет им покупать жилую и коммерческую недвижимость без ограничений. Владеть землей нельзя, но можно взять ее в аренду на 99 лет.

Благодаря популярности у приезжих, в Азербайджане высокий спрос на арендное жилье. В Баку средняя арендная ставка для квартир в центре составляет 800–1500 манатов/месяц ($470–$882). При стоимости квартиры 100,000 манатов ($58,823) годовая доходность от аренды достигает 7–9%.

Цены на недвижимость в Азербайджане

В среднем цены на местном рынке очень сильно варьируются не только по городам, но и по районам городов. В Баку это $1059–$4118 за квадратный метр — как видим, интервал очень большой. Рассмотрим причины таких разбежек на примере столичных цен на жилье в Азербайджане:

Район Цена (USD/м²) Особенности Сабаильский (Ичери-Шехер, Приморский бульвар) 2941–4118 Исторический центр с элитными ЖК и видом на Каспий; высокий спрос — высокие цены. Наримановский 2353–3530 Новостройки вроде «Baku White City» близки к офисам и деловому центру города. Ясамальский (центральная часть) 2000–2941 Престижный район с новыми комплексами, рассчитанными на людей с доходом выше среднего. Сураханский 1059–1294 Сильно удаленная от центра окраина со слабой инфраструктурой. Нового строительства мала, основной жилой фонд — вторичка. Гарадагский 1059–1353 Промышленная зона с ограниченным строительством нового жилья. Основа — вторичный рынок спальных микрорайонов. Бинагадинский (окраины) 1176–1412 Спальный район типовой застройки. Есть метро, но в целом инфраструктура слабая.

Цены на недвижимость в Азербайджане по ключевым городам:

Город/район Средняя цена (USD/м²) Баку (пригороды) 547–1471 Гянджа 412–882 Габала 588–1471 Ленкорань 529–1176 Сумгайыт 147–529

Где лучше купить жилье в Азербайджане

Главным центром притяжения рынка недвижимости Азербайджана является столица — Баку. В 2024 году на него пришлось 60% от всех сделок с недвижимостью в стране. Вторым по величине городом является Гянджа. Город сочетает архитектуру разных эпох: краснокирпичная мечеть Шах-Аббаса 1606 года, баня Чохек Хамам и уникальный Бутылочный дом из 48,000 стеклянных бутылок. Цены на недвижимость здесь на 30–50% ниже, чем в Баку.

Габала, расположенная в 225 км от Баку у подножия Большого Кавказа, более известна как «Маленькая Швейцария». В ней расположен горнолыжный курорт Туфандаг и парк развлечений «Габаланд». Продажа недвижимости в Азербайджане здесь осуществляется по ценам на 50–70% ниже, чем в центральных районах Баку ($588–$1471 за м²).

Особенности приобретения жилья в Азербайджане

Иностранцам нужно учитывать, что процесс покупки включает проверку объекта через Единый государственный реестр Азербайджана. Если объект чист, то за 1–2 дня стороны заключают договор через нотариуса. После этого нужно зарегистрировать право собственности и получить ключи.

Требуемые документы: