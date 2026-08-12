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Виллы с гаражом в Баку, Азербайджан

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1 объект найдено
Вилла 7 комнат в Баку, Азербайджан
Вилла 7 комнат
Баку, Азербайджан
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Продается элитная капитальная вилла в пешей доступности от моря Предлагается к продаже пр…
$2,41 млн
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Параметры недвижимости в Баку, Азербайджан

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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