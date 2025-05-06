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Виллы в Бакинской Администрации, Азербайджан

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1 объект найдено
Вилла 30 комнат в Бакинская Администрация, Азербайджан
Вилла 30 комнат
Бакинская Администрация, Азербайджан
Число комнат 30
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 75 000 м²
Количество этажей 3
🏡 🌿 Роскошная загородная вилла на продажу, окружённая природой! Общая площадь участка: 75 с…
$3,23 млн
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Параметры недвижимости в Бакинской Администрации, Азербайджан

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