Дома с гаражом в Армении

Ереван
28
Котайкская область
8
1 объект найдено
Особняк 6 комнат в Ереван, Армения
Особняк 6 комнат
Ереван, Армения
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажный частный дом, в городе Ереван, на 1-й улице административного района Да…
$510,000
