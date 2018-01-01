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Pasargad Home

Турция, Alanya Şekerhane
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Pasargad Home
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2019
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Українська, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
www.pasargadhomes.com
Описание

Компания Pasargad Home — одна из активно развивающихся  компаний в сфере недвижимости, которая работает в Турции и Алании. История этой компании началась в 2016 году. Когда управляющий директор этой компании начал свою работу в агентстве недвижимости, расположенном в районе Махмутлар Алании, чтобы получить больше опыта в турецкой сфере недвижимости. 
Через полгода он решил продолжить работу в строительной компании в районе Каргыджак, чтобы набраться опыта. На этот раз он проработал в этой строительной компании 6 месяцев. После этого, при содействии друга, он открыл свой офис недвижимости в районе Махмутлар Аланьи. Спустя год работы офиса в партнерском тандеме генеральный директор принял решение продолжать свой путь самостоятельно и зарегистрировать товарный знак Pasargad Home в 2019 г став тем самым абсолютно независимым.

Услуги

Консультирование по вопросам преобретения недвижимости

Можно сказать, что одной из важнейших услуг Pasargad Homes является помощь клиентам и в поиске подходящей недвижимости в Турции. Этот офис предоставляет необходимые рекомендации и консультации для людей, которые намереваются купить или арендовать недвижимость в Турции. Благодаря этим консультациям заявители могут быстрее и проще найти желаемую недвижимость.

Предоставление необходимых данных о недвижимости

Еще одна услуга агентства недвижимости Pasargad Homes – это сбор точной и актуальной информации о недвижимости в Турции в части ее купли-продажи, аренды и использования. Собрав эту информацию и создав базу данных, консультанты офиса могут предоставить более полную информацию об искомой недвижимости в соответствии с потребностями клиентов.

Экспертная оценка недвижимости

Еще одна услуга, которую офис  Pasargad Homes предоставляет клиентам в Турции, — это помощь продавцам в определении цены их недвижимости. Потому что многие владельцы не знают диапазон цен, когда они хотят продать свою собственность. Для этого консультанты Pasargad office учитывают такие факторы, как расположение объекта, доступ к различным объектам и центрам, размер, возраст объекта, используемые материалы, тип документа, сравнение с аналогичными примерами и т. д.

Оформление необходимых документов

После соглашения сторон о продаже или аренде недвижимости Pasargad Homes подготавливает и подготавливает договор купли-продажи или аренды или договор для подписания сторон. Составление договора или договора недвижимости требует достаточного владения юридическими вопросами в сфере недвижимости, а реквизиты договора должны быть точно прописаны в договоре. Консультанты Pasargad Homes по недвижимости обладают подробной и полной информацией по правовым вопросам недвижимости в Турции.

Помощь покупателям в покупке строящейся недвижимости

Офис недвижимости Pasargad Homes предоставляет необходимые консультации клиентам, которые намерены купить строящиеся объекты. Этот офис помогает клиентам купить подходящий проект, собирая информацию о строящихся проектах, такую ​​как цена недвижимости, продолжительность строительства, затраты, необходимые для завершения и т. д.

Организация посещения объекта

Если клиенты хотят посетить желаемый объект после получения необходимой консультации, один из специалистов офиса выезжает вместе с ними. В нужном месте офисный эксперт предоставляет клиенту дополнительную и необходимую информацию, чтобы он мог принять лучшее решение о покупке или аренде.

Предоставление необходимых консультаций для того, чтобы инвестировать в Турции, покупая недвижимость

Офис недвижимости Pasargad Homes предоставляет необходимые консультации для заявителей, которые намерены инвестировать в Турцию или иммигрировать в нее, приобретя недвижимость. В этом случае клиенты могут принять лучшее решение о покупке недвижимости для инвестиций или иммиграции в Турцию в соответствии со своими условиями.

Обзор компании-исполнителя проекта

Еще одна услуга, которую офис Pasargad Homes оказывает клиентам, — это проверка строительной компании объектов недвижимости на предмет соблюдения норм эксплуатации и безопасности. Убедившись, что стандарты соблюдены во время строительства объекта недвижимости, покупатели могут легко приобрести недавно построенную или строящуюся недвижимость.

Отслеживание административного процесса договоров с недвижимостью

Офис недвижимости Pasargad выполняет административные процессы, связанные с договорами недвижимости, включая покупку, продажу и аренду для клиентов.

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Мы основываем секрет нашего успеха на нашем принципе послепродажного обслуживания и стремимся быть рядом с нашими клиентами во всех их нуждах от А до Я.

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«ALANYA EİENDOM» является официальным лицензированным агентством недвижимости и застройщиком, осуществляющим свою деятельность на территории Турции с 2003 года на основании лицензии N10440, выданной Торгово Промышленной Палатой г. Аланья. Компания имеет богатый профессиональный опыт работы и предлагает сервис высочайшего качества. 

Менеджеры по продаже являются профессионалами своего дела, имеют большой опыт работы и хорошее знание рынка недвижимости на побережье Средиземного моря. Наши сотрудники постоянно проходят обучение, мы посещаем выставки зарубежной недвижимости, представляя на них рынок недвижимости Турции.

За многолетний опыт работы компания имеет представительства в Украине, России, Казахстане, Азербайджане, Норвегии, Дании, Бельгии и Швеции; уверенно занимает лидирующие позиции и входит в число крупнейших агентств региона. Основным видом деятельности компании является продажа и аренда жилой и коммерческой недвижимости в Турции как первичного, так и вторичного рынка также строительство и инвестиционные направления.

Мы находимся рядом с клиентами с первого дня знакомства и сопровождаем на всех этапах нахождения в Турции. Предоставляем нашим клиентам бесплатные ознакомительные туры, в ходе которого предлагается недвижимость исходя из личных предпочтений клиента. Большой акцент мы делаем на постпродажный сервис. Список предлагаемых услуг не ограничивается только оформлением сделки и обстановки квартиры. Мы предоставляем помощь в решении всех вопросов, связанных с проживанием в Турции: ремонтные работы, заказ трансфера, клининговые услуги, аренда автомобиля, вызов врача, оформление ВНЖ, организация туров, сдача недвижимости в аренду и многое другое. Мы даем стопроцентную гарантию на предоставляемый сервис. Каждый клиент имеет доступ на персональный аккаут в режиме онлайн на сайте компании Alanya Eiendom. 

Обратившись в компанию Alanya Eiendom, процесс покупки недвижимости в Турции станет для Вас приятным времяпрепровождением, а все хлопоты мы возьмем на себя. 

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