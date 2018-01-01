Pasargad Home
Компания Pasargad Home — одна из активно развивающихся компаний в сфере недвижимости, которая работает в Турции и Алании. История этой компании началась в 2016 году. Когда управляющий директор этой компании начал свою работу в агентстве недвижимости, расположенном в районе Махмутлар Алании, чтобы получить больше опыта в турецкой сфере недвижимости.
Через полгода он решил продолжить работу в строительной компании в районе Каргыджак, чтобы набраться опыта. На этот раз он проработал в этой строительной компании 6 месяцев. После этого, при содействии друга, он открыл свой офис недвижимости в районе Махмутлар Аланьи. Спустя год работы офиса в партнерском тандеме генеральный директор принял решение продолжать свой путь самостоятельно и зарегистрировать товарный знак Pasargad Home в 2019 г став тем самым абсолютно независимым.
Консультирование по вопросам преобретения недвижимости
Можно сказать, что одной из важнейших услуг Pasargad Homes является помощь клиентам и в поиске подходящей недвижимости в Турции. Этот офис предоставляет необходимые рекомендации и консультации для людей, которые намереваются купить или арендовать недвижимость в Турции. Благодаря этим консультациям заявители могут быстрее и проще найти желаемую недвижимость.
Предоставление необходимых данных о недвижимости
Еще одна услуга агентства недвижимости Pasargad Homes – это сбор точной и актуальной информации о недвижимости в Турции в части ее купли-продажи, аренды и использования. Собрав эту информацию и создав базу данных, консультанты офиса могут предоставить более полную информацию об искомой недвижимости в соответствии с потребностями клиентов.
Экспертная оценка недвижимости
Еще одна услуга, которую офис Pasargad Homes предоставляет клиентам в Турции, — это помощь продавцам в определении цены их недвижимости. Потому что многие владельцы не знают диапазон цен, когда они хотят продать свою собственность. Для этого консультанты Pasargad office учитывают такие факторы, как расположение объекта, доступ к различным объектам и центрам, размер, возраст объекта, используемые материалы, тип документа, сравнение с аналогичными примерами и т. д.
Оформление необходимых документов
После соглашения сторон о продаже или аренде недвижимости Pasargad Homes подготавливает и подготавливает договор купли-продажи или аренды или договор для подписания сторон. Составление договора или договора недвижимости требует достаточного владения юридическими вопросами в сфере недвижимости, а реквизиты договора должны быть точно прописаны в договоре. Консультанты Pasargad Homes по недвижимости обладают подробной и полной информацией по правовым вопросам недвижимости в Турции.
Помощь покупателям в покупке строящейся недвижимости
Офис недвижимости Pasargad Homes предоставляет необходимые консультации клиентам, которые намерены купить строящиеся объекты. Этот офис помогает клиентам купить подходящий проект, собирая информацию о строящихся проектах, такую как цена недвижимости, продолжительность строительства, затраты, необходимые для завершения и т. д.
Организация посещения объекта
Если клиенты хотят посетить желаемый объект после получения необходимой консультации, один из специалистов офиса выезжает вместе с ними. В нужном месте офисный эксперт предоставляет клиенту дополнительную и необходимую информацию, чтобы он мог принять лучшее решение о покупке или аренде.
Предоставление необходимых консультаций для того, чтобы инвестировать в Турции, покупая недвижимость
Офис недвижимости Pasargad Homes предоставляет необходимые консультации для заявителей, которые намерены инвестировать в Турцию или иммигрировать в нее, приобретя недвижимость. В этом случае клиенты могут принять лучшее решение о покупке недвижимости для инвестиций или иммиграции в Турцию в соответствии со своими условиями.
Обзор компании-исполнителя проекта
Еще одна услуга, которую офис Pasargad Homes оказывает клиентам, — это проверка строительной компании объектов недвижимости на предмет соблюдения норм эксплуатации и безопасности. Убедившись, что стандарты соблюдены во время строительства объекта недвижимости, покупатели могут легко приобрести недавно построенную или строящуюся недвижимость.
Отслеживание административного процесса договоров с недвижимостью
Офис недвижимости Pasargad выполняет административные процессы, связанные с договорами недвижимости, включая покупку, продажу и аренду для клиентов.