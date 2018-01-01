Pasargad Home

Услуги

Консультирование по вопросам преобретения недвижимости

Можно сказать, что одной из важнейших услуг Pasargad Homes является помощь клиентам и в поиске подходящей недвижимости в Турции. Этот офис предоставляет необходимые рекомендации и консультации для людей, которые намереваются купить или арендовать недвижимость в Турции. Благодаря этим консультациям заявители могут быстрее и проще найти желаемую недвижимость.

Предоставление необходимых данных о недвижимости

Еще одна услуга агентства недвижимости Pasargad Homes – это сбор точной и актуальной информации о недвижимости в Турции в части ее купли-продажи, аренды и использования. Собрав эту информацию и создав базу данных, консультанты офиса могут предоставить более полную информацию об искомой недвижимости в соответствии с потребностями клиентов.

Экспертная оценка недвижимости

Еще одна услуга, которую офис Pasargad Homes предоставляет клиентам в Турции, — это помощь продавцам в определении цены их недвижимости. Потому что многие владельцы не знают диапазон цен, когда они хотят продать свою собственность. Для этого консультанты Pasargad office учитывают такие факторы, как расположение объекта, доступ к различным объектам и центрам, размер, возраст объекта, используемые материалы, тип документа, сравнение с аналогичными примерами и т. д.

Оформление необходимых документов

После соглашения сторон о продаже или аренде недвижимости Pasargad Homes подготавливает и подготавливает договор купли-продажи или аренды или договор для подписания сторон. Составление договора или договора недвижимости требует достаточного владения юридическими вопросами в сфере недвижимости, а реквизиты договора должны быть точно прописаны в договоре. Консультанты Pasargad Homes по недвижимости обладают подробной и полной информацией по правовым вопросам недвижимости в Турции.

Помощь покупателям в покупке строящейся недвижимости

Офис недвижимости Pasargad Homes предоставляет необходимые консультации клиентам, которые намерены купить строящиеся объекты. Этот офис помогает клиентам купить подходящий проект, собирая информацию о строящихся проектах, такую ​​как цена недвижимости, продолжительность строительства, затраты, необходимые для завершения и т. д.

Организация посещения объекта

Если клиенты хотят посетить желаемый объект после получения необходимой консультации, один из специалистов офиса выезжает вместе с ними. В нужном месте офисный эксперт предоставляет клиенту дополнительную и необходимую информацию, чтобы он мог принять лучшее решение о покупке или аренде.

Предоставление необходимых консультаций для того, чтобы инвестировать в Турции, покупая недвижимость

Офис недвижимости Pasargad Homes предоставляет необходимые консультации для заявителей, которые намерены инвестировать в Турцию или иммигрировать в нее, приобретя недвижимость. В этом случае клиенты могут принять лучшее решение о покупке недвижимости для инвестиций или иммиграции в Турцию в соответствии со своими условиями.

Обзор компании-исполнителя проекта

Еще одна услуга, которую офис Pasargad Homes оказывает клиентам, — это проверка строительной компании объектов недвижимости на предмет соблюдения норм эксплуатации и безопасности. Убедившись, что стандарты соблюдены во время строительства объекта недвижимости, покупатели могут легко приобрести недавно построенную или строящуюся недвижимость.

Отслеживание административного процесса договоров с недвижимостью

Офис недвижимости Pasargad выполняет административные процессы, связанные с договорами недвижимости, включая покупку, продажу и аренду для клиентов.