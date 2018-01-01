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MonteHomes

Arhitekte Milana Popovića 7
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MonteHomes
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2023
Языки общения
Языки общения
English, Español, Hrvatski, Crnogorski
Веб-сайт
Веб-сайт
montehomes.me
Описание

<a href="https://montehomes.me/">MonteHomes Real Estate Properties For Sale in Montenegro</a> предлагает широкий спектр изысканной недвижимости в Черногории (Crna Gora), включая дома, квартиры, виллы, резиденции, лоты, и отели, доступные как для аренды, так и для продажи.

Наши агенты в Черногории
Viktor H.
Viktor H.
Агентства рядом
ADRIATIC SEA EXPERT
1 объект
Мы предлагаем нашим клиентам весь спектр услуг, связанных с совершением сделок с недвижимостью.
myCG Real Estate
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Ваш персональный ассистент в Черногории. Продажа и аренда недвижимости, инвестиционные и консалтинговые услуги.

Green Gold Estate
1 объект

Мы работаем на рынке недвижимости Черногории с 2012 года.

Находимся в городе Будва.

Monteonline
135 объектов
Уже более 6 лет мы живем в Черногории, и не просто живем, а радуемся каждому дню, проведенному в этой удивительной и уникальной стране, которая крайне разнообразна и многолика, содержит в себе невероятный по мощности потенциал и в то же время очень добрая, уютная, домашняя. Наша компания предлагает построить здесь Вашу домашнюю сказку — Ваш райский уголок, куда можно убежать и ни о чем не заботиться. Помимо этого Черногория предлагает благоприятный климат для инвестиций — здесь вы можете иметь стабильный доход и прирост Вашего капитала. Наши знания, опыт, навыки и мастерство воплотим в ваш комфорт, чувство надежности и стабильности.
TRADEGORIA
2 242 объекта

Компания Tradegoria предлагает к продаже земельные участки, жилую и коммерческую недвижимость для инвестиций, ведения бизнеса, постоянного проживания и сезонного отдыха. Мы предоставляем клиентам достоверную и детальную информацию по всем категориям недвижимости, юридическое сопровождение сделки от «а» до «я» и всестороннюю персональную поддержку после покупки объекта.

Мы всегда готовы сделать выгодное предложение для вас. Сотрудничество с компанией Tradegoria — это гарантия надежной и выгодной сделки. В числе наших конкурентных преимуществ:

многолетний практический опыт работы на рынке страны, безупречная репутация в профессиональном сообществе и среди клиентов, наличие собственной базы данных объектов, работа без посредников (позволяет нашим клиентам купить недвижимость в Черногории недорого), высокий профессионализм сотрудников: риэлторов, юристов, переводчиков, доскональное знание законодательства Черногории, особенностей оформления и регистрации недвижимости, а также его «подводных камней», ведение постоянного мониторинга наличия скидок на недвижимость всех типов и оперативное информирование о них наших клиентов, помощь при выборе недвижимости с анализом положительных и отрицательных сторон объекта, инфраструктуры, местоположения и т. п., наличие специальной программы персональной поддержки клиентов, включающей послепродажный сервис в обустройстве и адаптации в новой стране (вы сможете самостоятельно контролировать процесс на всех этапах сделки).

Выбирая дом в Черногории, вы получаете возможность: сохранить и приумножить деньги в нестабильной экономической ситуации, обеспечить себе и детям жизнь класса «люкс» по адекватной цене в окружении равных себе соседей, иметь собственность в Евросоюзе, поскольку Черногория в ближайшие годы станет государством-членом ЕС.

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