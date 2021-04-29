InDreams
Таиланд, 23/108 Moo 4, Sakhu Sub-District, Talang District, Phuket 83110, Thailand (Таиланд)
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский, Español, Français
Веб-сайт
Описание
InDreams Phuket Агентство недвижимости - на Пхукете с 2010 года - офис в Лагуне - продажа недвижимости: 1000+ объектов вторичного рынка + контракты со всеми девелоперами острова - аренда недвижимости: 2000+ объектов от собственников в базе, лучшие цены - партнёрство с агентствами, собственниками, фрилансерами на очень выгодных условиях
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