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InDreams

Таиланд, 23/108 Moo 4, Sakhu Sub-District, Talang District, Phuket 83110, Thailand (Таиланд)
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InDreams
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Español, Français
Веб-сайт
Веб-сайт
indreamsphuket.ru
Описание

InDreams Phuket Агентство недвижимости - на Пхукете с 2010 года - офис в Лагуне - продажа недвижимости: 1000+ объектов вторичного рынка + контракты со всеми девелоперами острова - аренда недвижимости: 2000+ объектов от собственников в базе, лучшие цены - партнёрство с агентствами, собственниками, фрилансерами на очень выгодных условиях

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EIE.ASIA - Экспертное агентство недвижимости на Пхукете.

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0% КОМИССИЮ- Вы не платите за наши услуги! Их оплачивает застройщик

Phuket Mix
54 объекта
Мы Phuket Rent Mix – 11 лет мы подбираем для своих клиентов наиболее выгодные предложения, полностью соответствующие их ожиданиям и пожеланиям. За эти годы несколько десятков семей с нашей помощью приобрели на Пхукете дом своей мечты.
Green Door Enterprises
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Русское агентство недвижимости “Green Door Enterprises Co., Ltd” было основано в 2003 году в Паттайе, Таиланд. Мы осуществляем оформление и сопровождение всех сделок с недвижимостью в Паттайе. У нас вы сможете приобрести любой тип недвижимости - от недорогих студий до роскошных квартир в элитных кондоминиумах с абсолютным видом на море, а также дома, земельные участки, отели.

Компания ”Green Door Enterprises Co., Ltd” предлагает полный пакет из консультационных, посреднических и юридических услуг при покупке, продаже и сдаче в аренду объектов недвижимости.

Почему выбирают нас?

на рынке с 2003 г большая база данных знание рынка широкий спектр услуг любой тип недвижимости профессиональные русские сотрудники высокий сервис
THAI RESIDENTIAL
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Thai Residential преследует особую цель: найти для наших клиентов идеальную недвижимость в Таиланде, оставаясь в честных и порядочных отношениях со всеми сторонами. Наша солидная многоязычная команда работает вместе с 2007 года, предоставляя профессиональные консультации людям во всем мире, стремящимся получать прибыль в Таиланде, имеющим один из самых оживленных секторов недвижимости в Азии. Наши эксперты по недвижимости предоставляют всю необходимую потенциальным покупателям информацию для принятия правильного решения.

Phuket9
13 объектов

Инвестиции в недвижимость — один из самых надежных способов вложения капитала. Удачно выбранный объект приносит пассивный доход в размере 6% в год. Недвижимость Пхукета дорожает из-за увеличения туристического потока, а также из-за ограничений, связанных со строительством и лимитом земельных ресурсов. Компания Phuket9 профессионально занимается инвестированием, строительством и управлением недвижимостью на Пхукете с 2004 года. В портфолио компании входят отели, кондоминиумы и виллы. Главным преимуществом компании является профессиональное и систематическое исследование рынка недвижимости Пхукета, владение управленческими навыками, а также опыт строительства домов «под ключ».

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