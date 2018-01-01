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THAI RESIDENTIAL

Таиланд, 82/37 Sam Pao Courtyard, Patak Rd, Rawai, Mueang Phuket District, Phuket 83130 Thailand (Таиланд)
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THAI RESIDENTIAL
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2002
Языки общения
Языки общения
English, Deutsch, Français, Italiano
Веб-сайт
Веб-сайт
www.thairesidential.com
Описание

Thai Residential преследует особую цель: найти для наших клиентов идеальную недвижимость в Таиланде, оставаясь в честных и порядочных отношениях со всеми сторонами. Наша солидная многоязычная команда работает вместе с 2007 года, предоставляя профессиональные консультации людям во всем мире, стремящимся получать прибыль в Таиланде, имеющим один из самых оживленных секторов недвижимости в Азии. Наши эксперты по недвижимости предоставляют всю необходимую потенциальным покупателям информацию для принятия правильного решения.

Услуги

Мы предлагаем детальные консультации по всем аспектам покупки (или аренды) и гордимся нашим превосходным уровнем обслуживания клиентов и доказанной способностью работать на результат. Мы знаем рынок изнутри и представляем компании только с лучшей репутацией и тольно после проведения собственной предварительной юридической проверки.

Наши агенты в Таиланде
WARREN RODRIGUES
WARREN RODRIGUES
806 объектов
Агентства рядом
Phuket9
13 объектов

Инвестиции в недвижимость — один из самых надежных способов вложения капитала. Удачно выбранный объект приносит пассивный доход в размере 6% в год. Недвижимость Пхукета дорожает из-за увеличения туристического потока, а также из-за ограничений, связанных со строительством и лимитом земельных ресурсов. Компания Phuket9 профессионально занимается инвестированием, строительством и управлением недвижимостью на Пхукете с 2004 года. В портфолио компании входят отели, кондоминиумы и виллы. Главным преимуществом компании является профессиональное и систематическое исследование рынка недвижимости Пхукета, владение управленческими навыками, а также опыт строительства домов «под ключ».

Phuket Buy House
1 180 объектов

PhuketBuyHouse – агентство номер один по поиску и подбору жилья в Таиланде. Уже более семи лет мы успешно функционируем на рынке недвижимости Пхукета. За это время мы успели организовать роскошный отдых для сотен туристов со всего мира, многим из них мы помогли обрести дом своей мечты на райском острове. Мы поможем с любым вопросом относительно недвижимости и отдыха на Пхукете.

Phuketbuyhouse.com - это ведущий сайт о жилой и коммерческой недвижимости на острове Пхукет. Любой желающий приобрести дом, виллу, квартиру в кондоминиуме, коммерческое помещение, земельный участок или даже отель, с легкостью найдет у нас предложение, удовлетворяющее всем требованиям! Наш сайт содержит предложения во всех районах острова от собственников, и лучших строительных компаний.

Easy Invest Estate
16 объектов

EIE.ASIA - Экспертное агентство недвижимости на Пхукете.

В EIE.ASIA Вы гарантированно получите:

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ВЫГОДУ- Наша работа - за столом переговоров получить для Вас лучшие условия!

БЕЗОПАСНОСТЬ - Работаем только с проверенными застройщиками с безупречной репутацией!

0% КОМИССИЮ- Вы не платите за наши услуги! Их оплачивает застройщик

Serene Condominium
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Награды Serene Surin:

⁇ ️Лучший устойчивый дизайн ECO 2020

🌳 Лучший разработчик бутиков Phuket 2020

🌳 Лучший зеленый проект Phuket 2020

 

С Serene Condominium мы стремились предложить что-то новое, чего у нас еще нет на Пхукете. Мы стремимся создать большие инвестиции, которые будут справедливыми для вас, реалистичными и безопасными, что даст вам гарантию и безграничный потенциал.

InDreams
875 объектов

InDreams Phuket Агентство недвижимости - на Пхукете с 2010 года - офис в Лагуне - продажа недвижимости: 1000+ объектов вторичного рынка + контракты со всеми девелоперами острова - аренда недвижимости: 2000+ объектов от собственников в базе, лучшие цены - партнёрство с агентствами, собственниками, фрилансерами на очень выгодных условиях

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