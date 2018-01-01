THAI RESIDENTIAL
Thai Residential преследует особую цель: найти для наших клиентов идеальную недвижимость в Таиланде, оставаясь в честных и порядочных отношениях со всеми сторонами. Наша солидная многоязычная команда работает вместе с 2007 года, предоставляя профессиональные консультации людям во всем мире, стремящимся получать прибыль в Таиланде, имеющим один из самых оживленных секторов недвижимости в Азии. Наши эксперты по недвижимости предоставляют всю необходимую потенциальным покупателям информацию для принятия правильного решения.
Мы предлагаем детальные консультации по всем аспектам покупки (или аренды) и гордимся нашим превосходным уровнем обслуживания клиентов и доказанной способностью работать на результат. Мы знаем рынок изнутри и представляем компании только с лучшей репутацией и тольно после проведения собственной предварительной юридической проверки.