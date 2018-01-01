First Realty
«First Realty» — компания, основанная в мае 2015 года. Наш офис расположен в Которе (Черногория). Наша компания является надежным агентством недвижимости, специализирующемся на продаже недвижимости элитного сектора и управления ею. Если Вы желаете приобрести квартиру, дом или виллу в Черногории, наши специалисты помогут Вам найти уникальные объекты недвижимости по всей стране. Обратитесь за помощью к любому специалисту по указанному номеру телефона или напишите нам е-мейл.
First Realty является лидером в области продажи недвижимости в Черногории. Мы предоставляем полный комплекс профессиональных услуг продавцам, покупателям и арендаторам, владельцам коммерческой недвижимости и инвесторам. Услуги включают в себя консалтинг и услуги по продаже и аренде недвижимости, управление недвижимостью и эффективное управление инвестициями.