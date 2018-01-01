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First Realty

Черногория, Aleksandrova obala, 33 Zelenika, Herceg Novi
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First Realty
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2015
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Веб-сайт
Веб-сайт
1realty.me
Описание

«First Realty» — компания, основанная в мае 2015 года. Наш офис расположен в Которе (Черногория). Наша компания является надежным агентством недвижимости, специализирующемся на продаже недвижимости элитного сектора и управления ею. Если Вы желаете приобрести квартиру, дом или виллу в Черногории, наши специалисты помогут Вам найти уникальные объекты недвижимости по всей стране. Обратитесь за помощью к любому специалисту по указанному номеру телефона или напишите нам е-мейл.

Услуги

First Realty является лидером в области продажи недвижимости в Черногории. Мы предоставляем полный комплекс профессиональных услуг продавцам, покупателям и арендаторам, владельцам коммерческой недвижимости и инвесторам. Услуги включают в себя консалтинг и услуги по продаже и аренде недвижимости, управление недвижимостью и эффективное управление инвестициями.

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Раушан Валеев — ваш личный риелтор в Черногории. Моя специализация — недвижимость на Приморье Черногории, от Херцег-Нови до Бара.

 

Купля-продажа, аренда, управление вашей жилой недвижимостью. Удаленные сделки с недвижимостью в Черногории. Буду полезен при покупке объекта по вашим критериям, сдаче в аренду приобретенной недвижимости.

Опыт сопровождения инвестиционных проектов на территории Черногории.

 

Сотрудничество со мной убережет от нецелевых расходов и возможных ошибок при выборе объекта и работе с ним.

Предпочитаю комплексное сопровождение Покупателя от подбора объекта до заселения в его новые владения и адаптации в новых условиях в новой стране. Помогаю решать задачи и вопросы своего клиента в Черногории.

 

Если Вы задумались о покупке недвижимости Черногории, не стесняйтесь связаться со мной в WhatsApp / Viber: или Telegram

При знакомстве — получите 30-минутную консультацию о переезде в Черногорию и жизни в стране в подарок.

MD Realty
1 173 объекта

В компании MD Realty работают профессиональные сотрудники, специализирующиеся в области зарубежной недвижимости. Опыт работы основного состава экспертов на рынке недвижимости Черногории более 8 лет. Благодаря партнерским отношением с крупными строительными организациями Черногории наша компания всегда может предложить большой выбор квартир, домов, вилл в различных регионах Черногории. Спектр предложений разнообразен - от недорогих и массовых до элитных и эксклюзивных, по минимальным ценам строительных компаний. На сегодняшний день мы реализуем объекты недвижимости от основных застройщиков Черногории. Среди наших партнеров более 40 строительных компаний. Наша команда активно сотрудничает со всеми крупными строительными организациями во всех городах и регионах Черногории. Сделки с недвижимостью - это ответственный и важный шаг. Мы выстраиваем долгосрочные отношения и дорожим своей репутацией, поэтому делаем всё возможное, чтобы вы чувствовали себя комфортно на всех этапах сделки и получили полное удовлетворение результатом. Каждый клиент, обратившийся к нам, может быть уверен, что всегда получит индивидуальный подход и максимально квалифицированную консультацию по всем актуальным предложениям недвижимости Черногории. Все самые выгодные предложения по новостройкам и строящимся объектам - только у нас! Наш проект по новостройкам: https://montedevelopers.com

Status Stroy Groop
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Агентство недвижимости Status-M находится в самом сердце побережья Адриатики – в курортном городе Будва. Мы знаем всё о специфике функционирования рынка недвижимости в Европе и для своей работы выбрали именно Черногорию – эта страна обладает огромным потенциалом, и мы уверены, что покупка недвижимости здесь окупится в короткие сроки. Своим клиентам мы готовы предоставить полный комплекс услуг по продаже и аренде объектов недвижимости, начиная от подбора вариантов до полного юридического сопровождения сделки — покупки или продажи. Располагаем обширной базой объектов недвижимости по всей Черногории от небольших студий или домиков в горах до апартаментов класса люкс и эксклюзивных вилл с собственным пляжем, а также участков под строительство.
Master Finance
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Master Finance — частный черногорский инвестиционный фонд, специализирующийся на управлении капиталом. Он был основан в 2015 году итальянской командой. Штаб-квартира и офисы фонда представлены в Тивате (Черногория) и Риме (Италия). Master Finance удовлетворит все потребности в управлении капиталом и финансами. Фонд предоставляет личного консультанта для инвестиционных советов, переговоров, управления активами, кредита и, в частности, трастовых операций.

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Если Вы ищете недвижимость или дом для продажи в Черногории, команда Dream Estates и наш консультативный отдел предоставят Вам всю информацию, поддержку и рекомендации, необходимые для принятия эффективного решения о покупке недвижимости.

Недвижимость в Черногории была нашей страстью и нашим ежедневным бизнесом уже более 15 лет. Мы завершили более 500 продаж и привлекли миллиарды евро инвестиций в страну. Мы делаем все возможное, чтобы предложить Вам самый широкий выбор недвижимости в Черногории.

Наше имя является синонимом доверия и опыта, когда дело доходит до опыта в сфере недвижимости.

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