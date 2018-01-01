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Etagi Real Estate LLC

ОАЭ, Office no. 1001, Conrad Office Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE
;
Etagi Real Estate LLC
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2000
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
dubai.etagi.com
Мы в соцсетях
Описание

Обладая более чем двадцатилетним непоколебимым опытом работы в секторе недвижимости, Etagi.com занимает лидирующие позиции на рынках России и стран СНГ, входя в десятку крупнейших компаний мира. Накопив впечатляющий 23-летний опыт, мы расширили сферу своей деятельности и теперь охватываем 10 стран и более 218 городов. Наша основная миссия заключается в содействии быстрым и безопасным сделкам с недвижимостью в Дубае. Мы уделяем приоритетное внимание юридической целостности каждой транзакции, чтобы обеспечить ваше спокойствие. Наша деятельность охватывает весь спектр недвижимости, включая новостройки, вторичный рынок и загородную недвижимость. Мы специализируемся на продаже квартир и вилл по всему городу, предоставляя вам комплексные варианты как для проживания, так и для инвестиций. В Etagi.com наша преданная команда всегда готова помочь вам сделать лучший выбор для вашей жизни и инвестиций. Доверьтесь нашему 23-летнему опыту работы на рынке, который поможет вам достичь ваших целей в сфере недвижимости в Дубае.

Услуги

Мы предоставляем комплексное риэлторское, брокерское, юридическое сопровождение.

Важное отличие Этажи от других риэлторских компаний - гарантийный сертификат. В случае проблем мы компенсируем ваши потери по сделке из собственного фонда. Также мало какое агентство по продаже недвижимости может предложить эффективное оформление заявки на ипотеку, а также дополнительные скидки и бонусы. С нами шанс на одобрение ипотеки на 25% выше! 

Квартиры
Смотреть все 307 объектов
Квартира в Дубай, ОАЭ
Квартира
Дубай
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 19/85
Elitz — это новейший проект жилого комплекса, призванный по-новому взглянуть на роскошную ж…
€169,645
Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 57/65
Апартаменты премиум-класса, выставленные на продажу в Sobha One, отличаются высококачествен…
€716,026
Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 16/83
Компания Etagi Real Estate LLC рада предложить эту квартиру с 2 спальнями, расположенную в …
€341,802
Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 37/48
Доп. описание: санузел раздельный, пластиковые окна, в доме есть: открытый двор, наземный п…
€1,26 млн
Земельные участки
Смотреть все 7 объектов
Земельные участки в Дубай, ОАЭ
Земельные участки
Дубай
Площадь 539 м²
Продаются участки земли в закрытом сообществе Дубая, идеально подходящий для строительства …
€24,77 млн
Земельные участки в Дубай, ОАЭ
Земельные участки
Дубай
Площадь 14 м²
Продам участок для строительства 10-ти этажного жилого дома, 14 соток, 10 мин от Burj Khali…
€7,43 млн
Земельные участки в Дубай, ОАЭ
Земельные участки
Дубай
Площадь 14 м²
Продам участок для строительства 10-ти этажного жилого дома, 14 соток, 10 мин от Burj Khali…
€7,43 млн
Земельные участки 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Земельные участки 5 комнат
Дубай
Число комнат 5
Площадь 1 м²
Количество этажей 3
The first phase of the super-luxury project features a limited-edition collection of exquis…
€1,20 млн
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Международное агентство по продаже недвижимости, созданное в 2007 году, входит в группу Компаний «Бизнес-Юрист». Единственная Компания на рынке, которая имеет более 400 офисов в России от Калининграда до Камчатки, офисы в Турции, Таиланде, на о.Бали (Индонезия), во Вьетнаме и головной офис в Дубае (ОАЭ).

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Если в ваших планах купить квартиру, чтобы выгодно её перепродать или сдавать в аренду – выберите пункт «для инвестиций». Если вы ищите жилье для себя, отдыха – ваш пункт «для жизни».

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