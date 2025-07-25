Bereal Estate

Об агентстве

Сеть агентов BEREAL является самым авторитетным деятелем рынка элитной недвижимости в Халкидиках, Греции и на Балканах. Помимо надежного совета и личного опыта наших агентов, BEREAL может предложить вам новый образ жизни, который радует и служит вам. Наша вера в то, что правильное продвижение является вопросом первостепенной важности для продвижения недвижимости, наша любовь к элитной недвижимости, знание рынка недвижимости в областях, где мы работаем, в сочетании с нашим многолетним опытом в налоговых и юридических вопросах, привели нас к созданию компании по недвижимости BEREAL. В духе инноваций в Халкидиках работает отличная консалтинговая компания по недвижимости, предлагающая доступ к большому инвентарю элитной недвижимости для продажи, эксплуатации жилых помещений, предприятий общественного питания или развлечений, достигая этого, предоставляя услуги поддержки юридического и бухгалтерского процесса. Наша эффективность оценивается качеством и целостностью людей в нашей сети и наших услугах.

Целью BEREAL является создание уникального опыта в секторе недвижимости. Прислушавшись к потребностям рынка и потребностям инвестора, мы предпринимаем процесс от предложения недвижимости до момента получения ключа в руки!