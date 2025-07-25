Bereal Estate

Сеть агентов BEREAL является самым авторитетным деятелем рынка элитной недвижимости в Халкидиках, Греции и на Балканах. Помимо надежного совета и личного опыта наших агентов, BEREAL может предложить вам новый образ жизни, который радует и служит вам. Наша вера в то, что правильное продвижение является вопросом первостепенной важности для продвижения недвижимости, наша любовь к элитной недвижимости, знание рынка недвижимости в областях, где мы работаем, в сочетании с нашим многолетним опытом в налоговых и юридических вопросах, привели нас к созданию компании по недвижимости BEREAL. В духе инноваций в Халкидиках работает отличная консалтинговая компания по недвижимости, предлагающая доступ к большому инвентарю элитной недвижимости для продажи, эксплуатации жилых помещений, предприятий общественного питания или развлечений, достигая этого, предоставляя услуги поддержки юридического и бухгалтерского процесса. Наша эффективность оценивается качеством и целостностью людей в нашей сети и наших услугах.
Целью BEREAL является создание уникального опыта в секторе недвижимости. Прислушавшись к потребностям рынка и потребностям инвестора, мы предпринимаем процесс от предложения недвижимости до момента получения ключа в руки!
Предоставление высококачественных услуг следующим образом:
Специализированный персонал, готовый оказать помощь там, где это необходимо.
Новые офисы в Палиури, Халкидики, стратегическое местоположение.
Сотрудничество с опытными и сертифицированными оценщиками недвижимости.
Юридический отдел, который будет поддерживать вас на протяжении всего процесса покупки и продажи.
Золотая виза: мы выполняем всю процедуру, необходимую для ее приобретения, которая предлагает автоматический доступ в Европейский Союз.
Создание сети партнеров в соответствии с вашими потребностями
Наши ценности сводятся к надежности, профессионализму, прямому общению, эффективному обслуживанию, достижению новых целей, а также предоставлению комплексных премиальных услуг!
Мы с удовольствием свяжемся с вами и будем рады приветствовать вас в офисах BEREAL.