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Bereal Estate

Греция,
;
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2021
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
bereal.gr/
Об агентстве

Сеть агентов BEREAL является самым авторитетным деятелем рынка элитной недвижимости в Халкидиках, Греции и на Балканах. Помимо надежного совета и личного опыта наших агентов, BEREAL может предложить вам новый образ жизни, который радует и служит вам. Наша вера в то, что правильное продвижение является вопросом первостепенной важности для продвижения недвижимости, наша любовь к элитной недвижимости, знание рынка недвижимости в областях, где мы работаем, в сочетании с нашим многолетним опытом в налоговых и юридических вопросах, привели нас к созданию компании по недвижимости BEREAL. В духе инноваций в Халкидиках работает отличная консалтинговая компания по недвижимости, предлагающая доступ к большому инвентарю элитной недвижимости для продажи, эксплуатации жилых помещений, предприятий общественного питания или развлечений, достигая этого, предоставляя услуги поддержки юридического и бухгалтерского процесса. Наша эффективность оценивается качеством и целостностью людей в нашей сети и наших услугах.
Целью BEREAL является создание уникального опыта в секторе недвижимости. Прислушавшись к потребностям рынка и потребностям инвестора, мы предпринимаем процесс от предложения недвижимости до момента получения ключа в руки!

Услуги

Предоставление высококачественных услуг следующим образом:

Специализированный персонал, готовый оказать помощь там, где это необходимо.
Новые офисы в Палиури, Халкидики, стратегическое местоположение.
Сотрудничество с опытными и сертифицированными оценщиками недвижимости.
Юридический отдел, который будет поддерживать вас на протяжении всего процесса покупки и продажи.
Золотая виза: мы выполняем всю процедуру, необходимую для ее приобретения, которая предлагает автоматический доступ в Европейский Союз.
Создание сети партнеров в соответствии с вашими потребностями
Наши ценности сводятся к надежности, профессионализму, прямому общению, эффективному обслуживанию, достижению новых целей, а также предоставлению комплексных премиальных услуг!
Мы с удовольствием свяжемся с вами и будем рады приветствовать вас в офисах BEREAL.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 19:41
(UTC+3:00, Europe/Athens)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
09:00 - 18:00
Воскресенье
Выходной
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