New residence Central Park with swimming pools and gardens, Al Wasl, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €792,899

113 m² 1

Poddaj się: 2026

Pomoc w uzyskaniu statusu rezydenta. Bezpłatny wybór nieruchomości. Wsparcie prawne w prezencie! Elegance Tower – nowa elitarna wieża od DAMAC Properties, która będzie najnowszym dodatkiem do kultowej dzielnicy Downtown Dubai. Projekt, który odbędzie się w listopadzie 2022 r., Obejmie apartamenty premium z 1 i 2 sypialniami i balkonami o powierzchni od 69 metrów kwadratowych. m do 107 metrów kwadratowych. m. Wnętrze zostało opracowane przez libańskiego projektanta Zuhaira Murada –, kultową postać w świecie mody, której każde dzieło jest uznawane za prawdziwe arcydzieło sztuki i ucieleśnia luksus i wyrafinowanie. Z okien rezydencji Elegance Tower otworzą się wspaniałe widoki na Burj Khalifa i Zabeel Park. Wśród wielu udogodnień ekskluzywnego kompleksu mieszkalnego warto zauważyć: - basen z widokiem na horyzont Dubaju; - bar przy basenie; - strefa leżaków; - laguny; - plac zabaw dla dzieci; - w pełni wyposażona siłownia. Dzięki spektakularnemu designowi, w tym oryginalnym balkonom i lśniącym złotym fasadom, ta elegancka wieża będzie kolejną atrakcją Śródmieścia Dubaju. Budynek będzie się składał z 25 pięter i 5-poziomowego podium. DOSTĘPNOŚĆ LOKALIZACJI I TRANSPORTU: Wieżowiec Elegance Tower jest strategicznie zlokalizowany w najbardziej prestiżowej części centrum Dubaju, w odległości spaceru od światowych atrakcji, pięciogwiazdkowych hoteli, butików, wszelkiego rodzaju rozrywki, obiektów o znaczeniu społecznym i przystanków transportu publicznego. Największy na świecie kompleks handlowo-rozrywkowy Dubai Mall z ponad 1200 punktami sprzedaży i 200 restauracjami znajduje się 10 minut spacerem od budynku. Wykorzystuje również jedno z największych akwariów na świecie Dubai Aquarium & Underwater Zoo, pierwszy park rzeczywistości wirtualnej VR Park na Bliskim Wschodzie, mapowanie elektryczne VKart Zabeel, lodowisko olimpijskie w Dubaju, Centrum dla dzieci KidZania i inne miejsca rozrywki. Najwyższy drapacz chmur w świecie Burj Khalifa, śpiewający fontanny i mieszkańcy nowej wieży Dubai Opera będą mogli dotrzeć do 20 – 25 minut, a stacja metra Burj Khalifa/ Stacja metra Dubai Mall znajduje się pół godziny spacerem od hotelu. Chcesz kupić mieszkanie w Dubaju? Wiesz, jak inwestować z zyskiem! ZALECENIE GOSPODARCZE: - Komisja 0%; - Wiza rezydenta na okres do 10 lat z prawem do przedłużenia; - Zwrot z inwestycji z 7%; - nieoprocentowany plan ratalny; - wysokie zapotrzebowanie najemców; - Tylko wiarygodni programiści; - Bezpieczna oferta. Plus praca z nami: - Gwarantujemy bezpieczne transakcje przy pełnym wsparciu prawnym. - Wybierzemy dla Ciebie najlepsze obiecujące przedmioty do inwestycji i życia. - Opowiedzmy ci wszystko o rynku nieruchomości, o życiu w Dubaju. - Przeprowadzimy bezpłatną konsultację i zaoszczędzimy czas na znalezieniu odpowiednich opcji i zakupie. - Pracujemy bez prowizji. Zadzwoń lub napisz, chętnie doradzimy za darmo! Zapewnijmy opcje planowania!