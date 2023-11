Dubaj, Emiraty Arabskie

od €338,727

W pełni umeblowane i wyposażone inteligentne apartamenty typu studio, apartamenty z 1 lub 2 sypialniami o nowoczesnym wystroju, łączące elegancką estetykę z naturalnym pięknem. Wykwintne apartamenty z mistrzowsko wykonanymi wnętrzami i wyrafinowanymi fakturami, zapewniające komfort i elegancję na nowe wyżyny. Każda jednostka ma nowoczesne wyposażenie, najnowocześniejsze kuchnie oraz doskonałe połączenie stylu, praktyczności i wygody. Kompleks obejmuje: Salon biznesowy Basen Alzebo Strefa treningu na zewnątrz Plac zabaw dla dzieci Miejsce do grillowania Pokój gier Kino Siłownia Obszar medytacji Lokalizacja i pobliska infrastruktura 1 min do stacji metra Gardens 2 minuty do pawilonu ogrodowego 7 minut do centrum handlowego Ibn Battuta 10 minut do Dubai Marina 20 minut do Dubaju 20 minut do międzynarodowego lotniska Al Maktoum