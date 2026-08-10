Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Węgry
  3. Mieszkania
  4. Dom

Domy na sprzedaż w Węgry

;
Budapeszt
11
Kraj Zadunajski
21
Środkowe Węgry
20
Zachodni Kraj Zadunajski
17
Pokaż więcej
42 obiekty total found
Dom w Balassagyarmat, Węgry
Dom
Balassagyarmat, Węgry
Powierzchnia 330 000 m²
W małej miejscowości Iliny, położonej na północnych Węgrzech w pobliżu Balassagyarmat w hrab…
$1,14M
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Csomor, Węgry
Dom 5 pokojów
Csomor, Węgry
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 3
Luxury Family Home with Panoramic View in Csömör – Move-in Ready For sale in the peaceful…
$856,697
Zostaw prośbę
Willa 2 pokoi w Kemeneshogyesz, Węgry
Willa 2 pokoi
Kemeneshogyesz, Węgry
Pokoje 2
Powierzchnia 90 m²
Na lewym brzegu rzeki Marcal, pomiędzy Magyargencs i Szergény, znajduje się mała wioska Keme…
$63,378
Zostaw prośbę
TekceTekce
Dom w Budapeszt, Węgry
Dom
Budapeszt, Węgry
Ten luksusowy-zaprojektowany, 149 m ² (brutto) częściowo oddzielony dom z trzema balkonami, …
$1,05M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa 11 pokojów w Rigacs, Węgry
Willa 11 pokojów
Rigacs, Węgry
Pokoje 11
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Dobrze utrzymany obiekt w regionie Centralnej Transdanubii z szerokimi możliwościami wykorzy…
$259,756
Zostaw prośbę
Rezydencja 6 pokojów w Solymar, Węgry
Rezydencja 6 pokojów
Solymar, Węgry
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 420 m²
Liczba kondygnacji 2
Na granicy Budapesztu w Shoymar, dom budowy w 2018 roku, 430 m2, 2 kondygnacje z wewnętrznym…
$1,40M
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Rackeve, Węgry
Dom 5 pokojów
Rackeve, Węgry
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
W jednym z najbardziej ekskluzywnych i naturalnie urzekających miejsc Ráckeve, na szczycie w…
$1,17M
Zostaw prośbę
Dom w Rackeve, Węgry
Dom
Rackeve, Węgry
W jednym z najbardziej ekskluzywnych i naturalnie urzekających miejsc Ráckeve, na szczycie w…
$1,24M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Dom w Paloznak, Węgry
Dom
Paloznak, Węgry
$797,305
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Dom 7 pokojów w Budapeszt, Węgry
Dom 7 pokojów
Budapeszt, Węgry
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 3
This exceptional 360 m² family house sits on a 420 m² plot in a peaceful, green area of Buda…
$591,420
Zostaw prośbę
Dom w Budapeszt, Węgry
Dom
Budapeszt, Węgry
Pięknie utrzymany, oddzielony dom rodzinny jest na sprzedaż w najbardziej wysublimowanym obs…
$985,863
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa 6 pokojów w Pomaz, Węgry
Willa 6 pokojów
Pomaz, Węgry
Pokoje 6
Powierzchnia 243 m²
W jednym z najcichszych obszarów 2013 Pomaz oferuje na sprzedaż nowoczesny, oddzielny budyne…
$599,721
Zostaw prośbę
Dom 6 pokojów w Budapeszt, Węgry
Dom 6 pokojów
Budapeszt, Węgry
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 3
Własność przemysłowa i mieszkaniowa na sprzedaż - District XVI, BudapesztPołożony zaledwie 2…
$803,871
Zostaw prośbę
Dom 8 pokojów w Budapeszt, Węgry
Dom 8 pokojów
Budapeszt, Węgry
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 3
A beautifully maintained, detached family house is for sale in Zugló’s most sought-after “Go…
$976,130
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 4 pokoi w Heviz, Węgry
Dom wolnostojący 4 pokoi
Heviz, Węgry
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż jest nowoczesny dom rodzinny w Hévíz, położony w cichej i przytulnej okolicy, za…
$436,340
Zostaw prośbę
Dom 6 pokojów w Budapeszt, Węgry
Dom 6 pokojów
Budapeszt, Węgry
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 3
Dom rodzinny z doskonałą lokalizacją - Budapeszt, District XVI., Főhadnagy StreetTen trzypię…
$528,258
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Zalaegerszegi jaras, Węgry
Willa 6 pokojów
Zalaegerszegi jaras, Węgry
Pokoje 6
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 3
Ten 487- hektar nieruchomości jest na sprzedaż w miedzianej hali (północno-zachodnie Węgry),…
$5,03M
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Osli, Węgry
Willa 6 pokojów
Osli, Węgry
Pokoje 6
Powierzchnia 225 m²
Opis przedmiotu Na sprzedaż znajduje się węgierska firma (Kft), która posiada działkę parkow…
$3,60M
Zostaw prośbę
Rezydencja 6 pokojów w Gyenesdias, Węgry
Rezydencja 6 pokojów
Gyenesdias, Węgry
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 2
Elegancki dwupiętrowy dom w pobliżu Balatonu - idealne połączenie komfortu i lokalizacji!Ofe…
$724,415
Zostaw prośbę
Dom w Budapeszt, Węgry
Dom
Budapeszt, Węgry
Oferujemy ten trzypiętrowy obiekt przemysłowy na 975 m ² powierzchni narożnej, nadaje się do…
$823,148
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa 6 pokojów w Heviz, Węgry
Willa 6 pokojów
Heviz, Węgry
Pokoje 6
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten atrakcyjny dom jednorodzinny na 8380 Hévíz łączy w sobie nowoczesny komfort, wysokiej ja…
$474,009
Zostaw prośbę
Dom 8 pokojów w Heviz, Węgry
Dom 8 pokojów
Heviz, Węgry
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 317 m²
Liczba kondygnacji 3
W jednej z najpiękniejszych ulic panoramicznych Hévíz, trzypiętrowy dom rodzinny odpowiedni …
$577,856
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Budapeszt, Węgry
Dom 5 pokojów
Budapeszt, Węgry
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 3
Dobrze utrzymany trzypiętrowy dom rodzinny na sprzedaż, w zielonej dzielnicy mieszkalnej Rák…
$539,742
Zostaw prośbę
Dom w Fonyod, Węgry
Dom
Fonyod, Węgry
W Fenyódzie, jednym z najbardziej malowniczych miejsc na południowym brzegu jeziora Balaton,…
$404,060
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa 4 pokoi w Farad, Węgry
Willa 4 pokoi
Farad, Węgry
Pokoje 4
Powierzchnia 84 m²
Liczba kondygnacji 2
W małej miejscowości Farád, zaledwie 3 minuty jazdy od Csorny i około 35 minut od Győr, odno…
$225,670
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Lenti, Węgry
Dom 4 pokoi
Lenti, Węgry
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż unikalna nieruchomość z wieczną panoramą na wzgórzach Lenti- hegy - idealny do ż…
$367,683
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Tanakajd, Węgry
Willa 3 pokoi
Tanakajd, Węgry
Pokoje 3
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 3
Opis przedmiotu Oferujemy na sprzedaż unikalny dawny młyn, zbudowany w 1889 roku, w miejscow…
$292,667
Zostaw prośbę
Willa 8 pokojów w Balatongyorok, Węgry
Willa 8 pokojów
Balatongyorok, Węgry
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 360 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowy dom z panoramicznym widokiem na balaton z dwoma tarasami!Jeśli marzysz o życiu lub…
$1,45M
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Vonyarcvashegy, Węgry
Dom 5 pokojów
Vonyarcvashegy, Węgry
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 212 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowoczesny, wysokiej jakości, gotowy do osiedlenia się w jednej z najpopularniejszych wiosek…
$541,073
Zostaw prośbę
Dom 12 pokojów w Budapeszt, Węgry
Dom 12 pokojów
Budapeszt, Węgry
Pokoje 12
Powierzchnia 410 m²
Ta stylowa willa z lat 30. znajduje się na południowym zboczu góry Sas- hegy ("Góra Orła") -…
$1,63M
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Węgry.

wille
rezydencje

Parametry nieruchomości w Węgry

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się