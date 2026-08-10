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Hotele na sprzedaż w Węgry

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Budapeszt
9
Kraj Zadunajski
6
Zachodni Kraj Zadunajski
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Środkowe Węgry
9
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16 obiektów total found
Hotel 435 m² w Heviz, Węgry
Hotel 435 m²
Heviz, Węgry
Pokoje 10
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 435 m²
Liczba kondygnacji 3
Nieruchomości na życie i pracę.Minihotel w termalnym kurorcie Heviz!Willa jest na sprzedaż, …
$494,193
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Hotel w Budapeszt, Węgry
Hotel
Budapeszt, Węgry
W centrum Budapesztu, w 1081 (ósma dzielnica, Jozsefvaros), na sprzedaż funkcjonujący hotel …
$8,78M
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Hotel 450 m² w Budapeszt, Węgry
Hotel 450 m²
Budapeszt, Węgry
Powierzchnia 450 m²
Nowoczesny hotel czterogwiazdkowy z doskonałą lokalizacją i stabilną obsługą. Idealny obiekt…
$9,90M
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TekceTekce
Hotel w Budapeszt, Węgry
Hotel
Budapeszt, Węgry
Na sprzedaż znajduje się butikowy hotel z 8 apartamentami zarejestrowanymi jako mieszkalnict…
$1,47M
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Hotel 225 m² w Osli, Węgry
Hotel 225 m²
Osli, Węgry
Pokoje 6
Powierzchnia 225 m²
Ten park rekreacyjny i imprez znajduje się w jednym z najbardziej malowniczych zakątków Węgi…
$3,60M
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Hotel w Budapeszt, Węgry
Hotel
Budapeszt, Węgry
W 1071 Budapeszt wystawiony na sprzedaż całkowicie odnowiony budynek, który obecnie funkcjon…
$4,44M
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Hotel 1 490 m² w Bukkszek, Węgry
Hotel 1 490 m²
Bukkszek, Węgry
Powierzchnia 1 490 m²
Witamy na naszej ekscytującej okazji w sektorze opieki zdrowotnej na zakup! Ten wellness / …
$3,19M
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Hotel w Heviz, Węgry
Hotel
Heviz, Węgry
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż jest w pełni wyposażony hotel w miejscowości Resort Heviz, znany z unikalnego je…
$3,01M
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Hotel 1 943 m² w Budapeszt, Węgry
Hotel 1 943 m²
Budapeszt, Węgry
Powierzchnia 1 943 m²
Na sprzedaż jest w pełni funkcjonujący hotel o łącznej powierzchni 1.943 m2 i 16 pokoi, z kt…
$10,06M
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Hotel 226 m² w Budapeszt, Węgry
Hotel 226 m²
Budapeszt, Węgry
Powierzchnia 226 m²
Piętro 5
10-pokojowe Boutique HOTEL BUDAPEST, REJESTRACJA 1. 1.250.000 EUR + VAT WYSOKIE LOKACJA - 22…
$1,45M
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Hotel 860 m² w Sopron, Węgry
Hotel 860 m²
Sopron, Węgry
Powierzchnia 860 m²
Mały hotel jest na sprzedaż w 9027 Györ. Hotel, który został zbudowany w 2001 roku ma 13 pok…
$1,28M
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Hotel 270 m² w Budapeszt, Węgry
Hotel 270 m²
Budapeszt, Węgry
Powierzchnia 270 m²
1.450.000 EUR + VAT WYSOKIE LOKACJA - BUDAPEST 7th DIRKTIK - GRAND BOULEVARD 270 SM 9 CCA PR…
$1,68M
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Hotel 1 200 m² w Budapeszt, Węgry
Hotel 1 200 m²
Budapeszt, Węgry
Powierzchnia 1 200 m²
26-pokojowe mieszkanie buddyjskie 6 8.000.000 EUR WYSOKIE LOKACJA - 1.200 SM - 26 ROOMS URZĘ…
$9,28M
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Hotel 520 m² w Heviz, Węgry
Hotel 520 m²
Heviz, Węgry
Pokoje 11
Powierzchnia 520 m²
Liczba kondygnacji 4
Na jednej z najbardziej popularnych ulic kurortu miasta Heviz, zaledwie 10 minut spacerem od…
$1,34M
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Hotel 2 437 m² w Monoszlo, Węgry
Hotel 2 437 m²
Monoszlo, Węgry
Powierzchnia 2 437 m²
To Winery jest 10-hektorowa winnica, głównie produkcji czerwonego wina. To cenny zwycięzca "…
$6,38M
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Hotel 1 120 m² w Budapeszt, Węgry
Hotel 1 120 m²
Budapeszt, Węgry
Powierzchnia 1 120 m²
13 APARTAMENTY 46 ROOMS 90 WYTYCZNYCH BUDAPEST PALACE QUARTER 5.200.000 EUR WYSTĄPIONE JAKO …
$6,03M
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Typy nieruchomości w Węgry.

nieruchomości komercyjne
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