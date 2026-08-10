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Wille na sprzedaż w Węgry

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Kraj Zadunajski
9
Środkowe Węgry
4
Zachodni Kraj Zadunajski
7
Willa Usuwać
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13 obiektów total found
Willa 2 pokoi w Kemeneshogyesz, Węgry
Willa 2 pokoi
Kemeneshogyesz, Węgry
Pokoje 2
Powierzchnia 90 m²
Na lewym brzegu rzeki Marcal, pomiędzy Magyargencs i Szergény, znajduje się mała wioska Keme…
$63,378
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Willa 11 pokojów w Rigacs, Węgry
Willa 11 pokojów
Rigacs, Węgry
Pokoje 11
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Dobrze utrzymany obiekt w regionie Centralnej Transdanubii z szerokimi możliwościami wykorzy…
$259,756
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Willa 6 pokojów w Pomaz, Węgry
Willa 6 pokojów
Pomaz, Węgry
Pokoje 6
Powierzchnia 243 m²
W jednym z najcichszych obszarów 2013 Pomaz oferuje na sprzedaż nowoczesny, oddzielny budyne…
$599,721
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Willa 6 pokojów w Zalaegerszegi jaras, Węgry
Willa 6 pokojów
Zalaegerszegi jaras, Węgry
Pokoje 6
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 3
Ten 487- hektar nieruchomości jest na sprzedaż w miedzianej hali (północno-zachodnie Węgry),…
$5,03M
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Willa 6 pokojów w Osli, Węgry
Willa 6 pokojów
Osli, Węgry
Pokoje 6
Powierzchnia 225 m²
Opis przedmiotu Na sprzedaż znajduje się węgierska firma (Kft), która posiada działkę parkow…
$3,60M
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Willa 6 pokojów w Heviz, Węgry
Willa 6 pokojów
Heviz, Węgry
Pokoje 6
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten atrakcyjny dom jednorodzinny na 8380 Hévíz łączy w sobie nowoczesny komfort, wysokiej ja…
$474,009
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Willa 4 pokoi w Farad, Węgry
Willa 4 pokoi
Farad, Węgry
Pokoje 4
Powierzchnia 84 m²
Liczba kondygnacji 2
W małej miejscowości Farád, zaledwie 3 minuty jazdy od Csorny i około 35 minut od Győr, odno…
$225,670
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Willa 3 pokoi w Tanakajd, Węgry
Willa 3 pokoi
Tanakajd, Węgry
Pokoje 3
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 3
Opis przedmiotu Oferujemy na sprzedaż unikalny dawny młyn, zbudowany w 1889 roku, w miejscow…
$292,667
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Willa 8 pokojów w Balatongyorok, Węgry
Willa 8 pokojów
Balatongyorok, Węgry
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 360 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowy dom z panoramicznym widokiem na balaton z dwoma tarasami!Jeśli marzysz o życiu lub…
$1,45M
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Willa 5 pokojów w Kisbajcs, Węgry
Willa 5 pokojów
Kisbajcs, Węgry
Pokoje 5
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom rodzinny na sprzedaż znajduje się w 9062 Kisbajcs w północno-wschodniej części powiatu G…
$405,976
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Willa 5 pokojów w Pomaz, Węgry
Willa 5 pokojów
Pomaz, Węgry
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 189 m²
Liczba kondygnacji 2
$687,231
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Willa 5 pokojów w Dunaharaszti, Węgry
Willa 5 pokojów
Dunaharaszti, Węgry
Pokoje 5
Powierzchnia 260 m²
A 260 m ², 5-pokojowy dom jest na sprzedaż w 2330 Dunaharaszti (niemiecki: Harrast - miasto …
$423,375
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Willa 4 pokoi w Zsambek, Węgry
Willa 4 pokoi
Zsambek, Węgry
Pokoje 4
Powierzchnia 172 m²
Liczba kondygnacji 3
Nieruchomość znajduje się w Zsámbék, w cichej, zielonej okolicy, w pobliżu okolicznych gór i…
$263,304
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Parametry nieruchomości w Węgry

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