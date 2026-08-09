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Działki na sprzedaż w Węgry

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5 obiektów total found
Działka w Kapuvar, Węgry
Działka
Kapuvar, Węgry
Powierzchnia 43 050 m²
Projekt inwestycyjny dla przemysłu, logistyki i energii w Kapuvar W ekonomicznie rozwinięty…
$1,16M
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Działka w Gyorszemere, Węgry
Działka
Gyorszemere, Węgry
Powierzchnia 580 000 m²
Grunty nadające się do celów fotowoltaicznych są przeznaczone do sprzedaży na obszarze Győr.…
$5,45M
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Działka w Tatabanyai jaras, Węgry
Działka
Tatabanyai jaras, Węgry
Powierzchnia 600 000 m²
W północno-zachodnich Węgrzech, w 2800 Tatabányai, około 60 km od Budapesztu, mieszanej powi…
$8,35M
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Działka w Budapeszt, Węgry
Działka
Budapeszt, Węgry
Powierzchnia 1 892 m²
Plac o powierzchni ok. 1892 m2 jest na sprzedaż w 12. dzielnicy Budapesztu. Bardziej szczeg…
$1,74M
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Działka w Orkeny, Węgry
Działka
Orkeny, Węgry
Powierzchnia 480 000 m²
Do sprzedaży należą: Pierwsza własność! - W wewnętrznej części powierzchni 2377 Örkény wska…
$13,88M
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