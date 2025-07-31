Mieszkanie w nowym budynku Eleganckie Mieszkania z Prywatnym Basenem w Jumeirah Village Circle

Ekskluzywne Mieszkania z Prywatnym Basenem w Ikonicznym Budynku w Dubai Jumeirah Village Circle

Jumeirah Village Circle (JVC) to centralnie położona, przyjazna rodzinom społeczność w Dubaju, oferująca mieszankę willi, domów szeregowych i apartamentów. Znana z przystępności cenowej w porównaniu do innych luksusowych obszarów, JVC jest popularnym wyborem zarówno dla mieszkańców, jak i inwestorów, dzięki nieruchomościom na własność i wysokim rentownościom najmu. Społeczność ta oferuje spokojną atmosferę, przestrzenie zielone, parki oraz dogodne udogodnienia, takie jak szkoły, placówki medyczne, sklepy i restauracje. JVC jest dobrze skomunikowane z głównymi drogami, takimi jak Al Khail Road i Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, co zapewnia łatwy dostęp do kluczowych miejsc, takich jak Dubai Marina, Downtown Dubai i Mall of the Emirates. Zróżnicowana demografia i ciągły rozwój przyczyniają się do rosnącego popytu i potencjału inwestycyjnego.

Mieszkania na sprzedaż w Jumeirah Village Circle, Dubaj, znajdują się zaledwie 5 minut od lokalnych rynków i obiektów publicznych, 9 minut od Circle Mall, 12 minut od szpitali i szkół, 17 minut od Dubai Marina i JBR, 20 minut od Burj Khalifa i Dubai Mall oraz 25 minut od międzynarodowego lotniska w Dubaju.

Projekt redefiniuje elitarny styl życia, płynnie łącząc elegancję z funkcjonalnością na imponującej działce o powierzchni 6 424 m². Składający się z 47 pięter mieszkalnych z 388 luksusowymi jednostkami oraz 16 sklepami na parterze, ten wyjątkowy projekt obejmuje piętro techniczne i wspaniały taras na dachu, z którego roztaczają się zapierające dech w piersiach widoki. Mieszkańcy mogą korzystać z szerokiej gamy luksusowych udogodnień, w tym basenu bez krawędzi, basenu dla dzieci, strefy wypoczynkowej na świeżym powietrzu, kortu do padla, baru sokowego, siłowni na świeżym powietrzu i wszechstronnej przestrzeni zielonej do różnych aktywności. Projekt odzwierciedla styl życia z dbałością o zrównoważony rozwój, gdzie luksus i dbałość o środowisko łączą się, oferując styl życia, który celebruje wspólne przestrzenie i różnorodne doświadczenia.

Wnętrze projektu z 1 i 2 sypialniami wyróżnia się ekskluzywnym prywatnym basenem, który dodaje luksusu do wyrafinowanej przestrzeni mieszkalnej. Zaprojektowane z myślą o maksymalnym wykorzystaniu naturalnego światła i przestronności, wnętrza charakteryzują się eleganckimi posadzkami, stylowymi listwami przypodłogowymi oraz wyrafinowanymi wykończeniami ścian i sufitów. Kuchnia wyposażona jest w wysokiej jakości szafki i pełen zestaw sprzętów, w tym kuchenkę, zlew, lodówkę, zmywarkę, pralkę, mikrofalówkę, piekarnik i maszynę do lodu. Łazienka zachwyca luksusowymi wykończeniami, w tym umywalką, WC, kabiną prysznicową, wanną i jacuzzi. Ogólne specyfikacje obejmują materiały wysokiej jakości na drzwi, ściany kurtynowe i starannie dobrane panele w szafach.

